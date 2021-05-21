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В Улан-Удэ волонтёры обновили объекты культурного наследия

В Улан-Удэ волонтёры обновили объекты культурного наследия
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В порядок было приведено пять фасадов

В столице Бурятии 20 мая состоялась акция проекта «Старый город». В историческом центре привели в порядок пять объектов культурного наследия. Активисты обновили фасады пяти объектов культурного наследия, расположенных по адресам: ул. Банзарова, 12а; ул. Банзарова, 18; ул. Банзарова, 27; ул. Каландаришвили, 26; ул. Свердлова, 30а.

Волонтёры очистили поверхность от пыли и старого покрытия, нанесли грунтовку и специальные антисептики, устойчивые к погодным условиям и позволяющие обеспечить сохранность объектов. В акции приняли участие более 130 добровольцев – это коллективы студентов ВСГУТУ, ВСГИК, БГУ и общественное движение «Волонтёры культуры Бурятии».

Напомним, что проект «Старый город» стартовал в 2019 году. Всего по проекту были приведены в порядок 10 домов в Улан-Удэ. В акциях приняли участие более 600 добровольцев. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
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