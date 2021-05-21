Осуждённые подготовят доклады в честь 355-летия Улан-Удэ

В колонии пройдут лекции, беседы и викторины



В исправительной колонии №2 стартовал месячник, посвящённый 355-летию образования Улан-Удэ (юбилей будут праздновать в этом году).



С осуждёнными проведут лекции, беседы, викторины об истории столицы Бурятии.



- С осуждёнными уже провели беседу в форме устного журнала с презентациями интересных фактов об истории основания и развития города. Данное мероприятие вызвало большой интерес у осуждённых. Некоторые из них изъявили желание к подробному изучению темы с целью подготовки докладов для участия в научно-практической конференции, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



Также к знаменательной дате в колонии оформлены фотовыставки «Мой Улан-Удэ», «История районов республики», «Верхнеудинск и Новоселенгинск. Связь времен и событий». Также проходит выставка книг и периодических изданий об Улан-Удэ.





