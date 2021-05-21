В колонии пройдут лекции, беседы и викторины
В исправительной колонии №2 стартовал месячник, посвящённый 355-летию образования Улан-Удэ (юбилей будут праздновать в этом году).
С осуждёнными проведут лекции, беседы, викторины об истории столицы Бурятии.
- С осуждёнными уже провели беседу в форме устного журнала с презентациями интересных фактов об истории основания и развития города. Данное мероприятие вызвало большой интерес у осуждённых. Некоторые из них изъявили желание к подробному изучению темы с целью подготовки докладов для участия в научно-практической конференции, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Также к знаменательной дате в колонии оформлены фотовыставки «Мой Улан-Удэ», «История районов республики», «Верхнеудинск и Новоселенгинск. Связь времен и событий». Также проходит выставка книг и периодических изданий об Улан-Удэ.
Осуждённые подготовят доклады в честь 355-летия Улан-Удэ
Общество, Фото:
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