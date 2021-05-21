В финале Евгения Захарченко одержала уверенную победу
Евгения Захарченко, представляющая Бурятию и Чувашию, завоевала золото первенства Европы по женской борьбе среди спортсменов до 23 лет. Первенство проходит в Скопье (Македония).
Евгения выступает в весовой категории до 76 кг. В финале она со счётом 10:0 победила спортсменку из Турции Айсегул Озбеге.
Всего в первый финальный день женских соревнований первенства Европы россиянки выиграли четыре медали: две золотые и две серебряные.
В этом году Евгения Захарченко завоевала бронзовую медаль взрослого чемпионата Европы, прошедшего в Варшаве.
В 2020 году на чемпионате России по женской борьбе она стала третьей. Также в её копилке спортивных достижений имеются бронзовая медаль первенства мира до 23 лет (2019 год), серебро первенства мира среди юниоров (2019), бронза первенства Европы среди юниоров (2019), серебро первенства Европы до 23 лет (2019), бронза Гран-при Иван Ярыгин (2019), серебро первенства мира среди юниоров (2018), золото первенства Европы среди юниоров (2018).
Спортсменка из Бурятии выиграла первенство Европы по борьбе
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