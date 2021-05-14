 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 мая

13 мая

Популярное

В Бурятии объединили центр медицины катастроф и скорую помощь

В Бурятии объединили центр медицины катастроф и скорую помощь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Постановление подписал Алексей Цыденов

В Бурятии объединили Территориальный центр медицины катастроф со станцией скорой помощи. Соответствующее постановление 12 мая подписал глава республики Алексей Цыденов.

«Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Республики Бурятия» путём присоединения к нему государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи», - говорится в документе.

После реорганизации, в срок до 1 октября, учреждение будет носить название «Территориальный центр медицины катастроф Республики Бурятия». За месяц необходимо утвердить государственное здание организации. Также необходимо совершить все необходимые операции, связанные с оформлением документов.

Станция скорой медицинской помощи в Улан-Удэ была организована в 1932 году. В тот год было обслужено 1136 вызовов, в штате был один фельдшер, а на оснащении только одна конная упряжка. В 1941 году на скорой помощи уже насчитывалось 10 штатных единиц (из них две врачебных) и две санитарные машины.

Государственное учреждение здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Республики Бурятия» появилось в 2001 году. Его основной функцией являлась организация медико-санитарного обеспечения населения республики в чрезвычайных ситуациях. Приказом минздрава Бурятии от 5 января 2003 года директором центра медицины катастроф назначен Вячеслав Тимкин, который руководит учреждением по сей день.


скорая помощь центр медицины катастроф
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии высадили «Сад памяти»
В Бурятии высадили «Сад памяти»
Общество, 14.05.2021
Акция прошла в парке Победы
Улан-удэнская колония получила 500 книг
Улан-удэнская колония получила 500 книг
Общество, 14.05.2021
Книги осуждённым подарила библиотека
В Бурятии установят памятник медикам, погибшим от COVID-19
В Бурятии установят памятник медикам, погибшим от COVID-19
Общество, 14.05.2021
Коронавирус унёс в Бурятии жизни девяти медиков
В Бурятии школу перевели в здание с шестью кабинетами
В Бурятии школу перевели в здание с шестью кабинетами
Общество, 14.05.2021
Все удобства на улице, а спортзал и столовая находятся в отдельных помещениях 
Бездомная женщина украла у улан-удэнца телефон
Бездомная женщина украла у улан-удэнца телефон
Общество, 14.05.2021
Женщина стащила гаджет во время драки
Прокуратура навестила неблагополучные семьи в районе Бурятии
Прокуратура навестила неблагополучные семьи в районе Бурятии
Общество, 14.05.2021
С родителями проведена профилактическая беседа 
Житель Бурятии смошенничал с получением пособия
Житель Бурятии смошенничал с получением пособия
Общество, 14.05.2021
Мужчина трудился и получал выплаты по безработице 
Жителю Бурятии за убийство знакомого грозит до 15 лет колонии
Жителю Бурятии за убийство знакомого грозит до 15 лет колонии
Общество, 14.05.2021
Мужчина застрелил приятеля в машине и закопал в лесу 
Иркутянин ограбил знакомую на остановке
Иркутянин ограбил знакомую на остановке
Общество, 14.05.2021
Мужчина забрал у неё 40 тысяч рублей 
Забайкальцы сразятся в турнире по адаптивным настольным играм
Забайкальцы сразятся в турнире по адаптивным настольным играм
Общество, 14.05.2021
Соревнования пройдут в шести видах спортивных игр
В Чите пройдёт турнир тяжелоатлетов
В Чите пройдёт турнир тяжелоатлетов
Общество, 14.05.2021
В нём примут участие победители и призёры международных и всероссийских соревнований
В Бурятии налаживается погода
В Бурятии налаживается погода
Общество, 14.05.2021
В Улан-Удэ до +16 градусов 
В Улан-Удэ открылась выставка, посвящённая академику Сахарову
В Улан-Удэ открылась выставка, посвящённая академику Сахарову
Общество, 13.05.2021
Мероприятие проходит в преддверии столетия со дня рождения Нобелевского лауреата
В Агинском округе соберутся гармонисты и частушечники
В Агинском округе соберутся гармонисты и частушечники
Общество, 13.05.2021
Фестиваль «Играй гармонь, звени частушка!» пройдёт летом в посёлке Орловский
В Иркутской области отпразднуют чувашский праздник
В Иркутской области отпразднуют чувашский праздник
Общество, 13.05.2021
Акатуй посвящён завершению посевных работ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^