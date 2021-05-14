В Бурятии объединили центр медицины катастроф и скорую помощь

Станция скорой медицинской помощи в Улан-Удэ была организована в 1932 году. В тот год было обслужено 1136 вызовов, в штате был один фельдшер, а на оснащении только одна конная упряжка. В 1941 году на скорой помощи уже насчитывалось 10 штатных единиц (из них две врачебных) и две санитарные машины.







В Бурятии объединили Территориальный центр медицины катастроф со станцией скорой помощи. Соответствующее постановление 12 мая подписал глава республики Алексей Цыденов.«Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Республики Бурятия» путём присоединения к нему государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи», - говорится в документе.После реорганизации, в срок до 1 октября, учреждение будет носить название «Территориальный центр медицины катастроф Республики Бурятия». За месяц необходимо утвердить государственное здание организации. Также необходимо совершить все необходимые операции, связанные с оформлением документов.Государственное учреждение здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Республики Бурятия» появилось в 2001 году. Его основной функцией являлась организация медико-санитарного обеспечения населения республики в чрезвычайных ситуациях. Приказом минздрава Бурятии от 5 января 2003 года директором центра медицины катастроф назначен Вячеслав Тимкин, который руководит учреждением по сей день.