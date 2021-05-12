Директор улан-удэнского ЧОП настаивает на вооружённой охране в школах

Специалист пояснила, почему сейчас школы не защищают охранники, вооружённые служебным оружием
Директор улан-удэнской частной охранной организации Наталья Семёнова, она же лидер Бурятского отделения партии «Яблока» считает, что одна из главных причин трагедии в Казани – «политика государства в отношении охраны образовательных учреждений». Наталья Семёнова пояснила, что школы финансово не могут позволить себе вооружённую охрану (минимум два человека), обеспечивающих пропускной режим и мониторинг при помощи видеокамер.
- Работая в сфере охраны, я могу констатировать факт совершенно никакой охраны школ. За те деньги, что выделяются школами на охрану, уважающее себя предприятие не возьмётся работать. Нас закидывают запросами коммерческих предложений на охрану, но извините меня, мы на них просто не реагируем, ибо за ту цену, которую они предлагают даже сторожа пьяного выставить не реально, не то что вооруженного охранника. А между тем, психопата с оружием, который шёл убивать детей, может остановить только пуля, выпущенная профессионалом из служебного пистолета типа ИЖ71, с которыми и должна осуществляться охрана, - выразила мнение Наталья Семёнова.
В ответ на возражение о том, что охрана, пусть и вооружённая, не решит всех проблем, она заявила:
- Проблема охраны в школах стоит очень остро, многие просто не представляют насколько. Охрана не только противодействует таким событиям, но и самое главное осуществляет профилактику: не каждый урод пойдёт на дело, зная о вооруженных охранниках на посту!
Также лидер Бурятского «Яблока» подняла вопрос по системе выдачи оружия.
- Для того чтобы получить оружие, нужны всего лишь справка из психушки и нарколожки. Это не проблема, любой псих, не состоящий на учёте, легко получит любые справки и оружие, не сложнее чем водительское удостоверение. Я требую всех претендентов на получение оружия тестировать с помощью профессионального оборудования типа Эгоскоп. Я своих охранников тестирую). Психов среди обыкновенных дееспособных людей намного больше чем мы можем заподозрить. В общем, политику общественной безопасности нужно менять кардинально! – выразила свою позицию Наталья Семёнова.
Во вторник 19-летний молодой человек открыл огонь в гимназии № 175 в Казани. В результате погибли девять человек, из них семь детей. Пострадал 21 человек, из них 18 детей, которые на данный момент находятся в больницах.
Преступника задержали сотрудники ФСБ. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы.
Сегодня в Татарстане день траура. Не будут работать школы, культурно-зрелищные мероприятия в республике отменены.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава Бурятии Алексей Цыденов поручил проверить соблюдение всех мер безопасности в школах республики.
Директор улан-удэнского ЧОП настаивает на вооружённой охране в школах
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с жарких схваток предолимпийского чемпионата по женской борьбе в Улан-Удэ
Заболеваемость чуть-чуть выросла
Коллективный иммунитет спасёт от возврата ограничительных мер
Это делается для того, чтобы поддерживать облик села и сохранять память о предках
Пал травы грозит болезнями и наводнениями, подчёркивает настоятель дацана
Специалист пояснила, почему сейчас школы не охраняют охранники, вооружённые служебным оружием
Памятники выявлены в ходе прокурорской проверки
На тренировки привлекался личный состав соединений
Осуждённые отжались 1418 раз
Транспортный полицейский «сдал» взяткодателя
Русский драматический театр станет соорганизатором и участником международного фестиваля
Первое в этом году мероприятие пройдёт 15 мая
Акция пройдёт в республике 15 мая
В Улан-Удэ до +15 градусов
Общество, 11.05.2021
Посетители могут познакомиться с костюмами семейских и бурят