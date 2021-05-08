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Песню «У солдатской могилы» исполнили с оркестром Бурятского оперного театра

Песню «У солдатской могилы» исполнили с оркестром Бурятского оперного театра
Общество, 
Композицию исполнили Чингис Раднаев и Ольга Жигмитова

Заслуженные артисты Бурятии Ольга Жигмитова и Чингис Раднаев на концерте исполнили трогательную песню «У солдатской могилы». Песня впервые прозвучала с участием оркестра Бурятского театра оперы и балета под управлением Валерия Волчанецкого.



Премьера песни на слова Маргариты Афанасьевой состоялась 9 мая 2020 года. Тогда празднование 75-летия Победы прошло в формате онлайн-концерта из-за ограничений по массовым мероприятиям.

Песня «У солдатской могилы» написана по итогам конкурса композиторов, посвящённого 75-летию Победы. Музыку создал Виктор Усович. 
концерт День Победы
 
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