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Жители Бурятии стали самыми общительными на Дальнем Востоке

Жители Бурятии стали самыми общительными на Дальнем Востоке
Общество,  Фото:pixabay.com
Наибольшую активность в беседах по телефону показали женщины

В Бурятии разговаривают друг с другом больше, чем в любом другом дальневосточном регионе, а суточный голосовой трафик в республике равен двум с половиной годам непрерывных бесед. К таким выводам пришёл МегаФон, изучив обезличенную информацию об абонентах с помощью инструментов Big Data.

Утром – на трубке, вечером – в интернете. Примечательно, что больше всего вызовов в республике совершаетсяс 10 до 11 и с 18 до 20 часов. После 20:00 жизнь плавно перетекает в онлайн: трафик передачи данных устремляется вверх и увеличивается втрое, по сравнению со среднесуточным. Самый богатый день на разговоры – пятница, а вот в выходные голосовая активность спадает на 20%. Это объяснимо: деловые звонки в выходные не приняты, а родные и близкие в эти дни рядом. Зато интернет-активность в субботу и особенно в воскресенье возрастает: люди общаются в соцсетях, смотрят онлайн-видео, слушают музыку.

Кто общительнее: мужчины или женщины? Представительницы прекрасной половины республики подтвердили сложившееся убеждение: дамы значительно разговорчивее кавалеров. По данным МегаФона женщины проводят за беседами по телефону в полтора раза больше времени, чем мужчины. Зато в потреблении мобильного интернета между сильной и прекрасной половинами в регионе установился паритет: все качают примерно одинаково.

А что с общением в интернете? Лидер рейтинга среди мессенджеров - WhatsApp, на его долю приходится половина всего трафика. На втором месте расположился Telegram, и на третьем – Viber. А соцсети распределили между собой места следующим образом: на первом – Инстаграм, а затем следуют ВКонтакте и Одноклассники. Причём наибольшая доля трафика в этих каналах коммуникаций приходится на вечерние часы.
МегаФон Бурятия сотовая связь интернет
 
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