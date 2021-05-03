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Бурятская артистка посвятила новый клип своим родителям

Бурятская артистка посвятила новый клип своим родителям
Общество,  Фото:скриншот
Пользователи отмечают, что песня получилась душевной

Ведущая мероприятий, режиссёр народных театров, артистка Дугарма Цыренова (TARA) представила новый клип на песню «Амиды бурхад» (Живые боги). Музыкальный ролик, как и саму композицию, певица посвятила своим родителям.

Дугарма Цыренова написала в соцсети короткий вольный перевод песни с бурятского языка: 9 месяцев в утробе, с упоением слушала сердцебиение матери, родившись на свет и испив грудного молока, на этой Земле, я стала Человеком. Когда я делала свои первые шаги, то за руки держал меня отец, и по жизни, когда я падала, он всегда подавал мне руку. От матери мудрой, во мне доброта и нежность, сила и воля во мне, от учений отца. Время неумолимо скоротечно, ваши головы теперь седые, и я все больше и больше переживаю о вас. Мои Ангелы-хранители, мои живые Боги, вы счастьем наполнили жизнь мою».

Вокалистка в клипе с помощью песка рисует историю про родителей и своё взросление, как мать и отец помогали во всем дочери.

 

Пользователи отмечают, что песня получилась душевной:
«Очень душевная и красивая песня»
«Как всегда супер, умничка! Что и следовало ожидать! Родителям крепкого здоровья и огромного счастья, долгих лет жизни! Обнимаю и целую»
«Очень красиво, до слёз»
«Какая красота. Так душевно»
«Прекрасная, душевная, чудесная песня! Клип отличный! Здоровья и долгих лет жизни вашим родителям!»
«Как красиво спели, не смогла удержаться от слёз». 
клип
 
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