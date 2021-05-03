Бурятская артистка посвятила новый клип своим родителям









Пользователи отмечают, что песня получилась душевной:

«Очень душевная и красивая песня»

«Как всегда супер, умничка! Что и следовало ожидать! Родителям крепкого здоровья и огромного счастья, долгих лет жизни! Обнимаю и целую»

«Очень красиво, до слёз»

«Какая красота. Так душевно»

«Прекрасная, душевная, чудесная песня! Клип отличный! Здоровья и долгих лет жизни вашим родителям!»

«Как красиво спели, не смогла удержаться от слёз».



Пользователи отмечают, что песня получилась душевнойВедущая мероприятий, режиссёр народных театров, артистка Дугарма Цыренова (TARA) представила новый клип на песню «Амиды бурхад» (Живые боги). Музыкальный ролик, как и саму композицию, певица посвятила своим родителям.Дугарма Цыренова написала в соцсети короткий вольный перевод песни с бурятского языка: 9 месяцев в утробе, с упоением слушала сердцебиение матери, родившись на свет и испив грудного молока, на этой Земле, я стала Человеком. Когда я делала свои первые шаги, то за руки держал меня отец, и по жизни, когда я падала, он всегда подавал мне руку. От матери мудрой, во мне доброта и нежность, сила и воля во мне, от учений отца. Время неумолимо скоротечно, ваши головы теперь седые, и я все больше и больше переживаю о вас. Мои Ангелы-хранители, мои живые Боги, вы счастьем наполнили жизнь мою».Вокалистка в клипе с помощью песка рисует историю про родителей и своё взросление, как мать и отец помогали во всем дочери.