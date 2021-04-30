Платить предстоит администрации города
Верховный суд Бурятии значительно увеличил взысканную Советским районным судом с администрации Улан-Удэ компенсацию морального вреда в пользу ребёнка, покусанного собаками – с 300 тысяч до 500 тысяч. Что касается размера компенсации родственникам, то сумма осталась прежней.
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе прошлого года стая собак в 111 квартале в Улан-Удэ напала на девятилетнего ребёнка. Школьника сильно покусали, у него были многочисленные раны головы, рук и ног.
Операция в больнице длилась четыре часа – мальчику наложили много швов. Позже его тётя рассказывала, что теперь по вечерам психоэмоциональное состояние ребёнка ухудшается, он стал плакать и тревожиться.
Тогда следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».
- Свою позицию апелляционная инстанция обосновала тем, что районным судом при определении размера компенсации морального вреда не были приняты во внимание малолетний возраст ребенка и неблагоприятные последствия, наступившие в результате полученных им телесных повреждений, - сообщили в Верховном суде.
Судебная коллегия вопреки доводам жалобы ответчика, согласилась с выводами суда о том, что надлежащим ответчиком по делу является администрация Улан-Удэ, которой переданы отдельные государственные полномочия по организации отлова безнадзорных животных на территории городского округа.
В Улан-Удэ увеличили компенсацию искусанному собаками ребёнку
Общество, Фото:
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