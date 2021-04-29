Подземные толчки произошли в аймаках Хувсгел и Умнеговь
28 апреля в 19:26 вечера в районе местности Хачим, расположенной в сомоне Ханх аймака Хувсгел Монголии, зафиксировано землетрясение магнитудой 3,6. По данным из аймака, жертв и разрушений нет. Жители сомона и близлежащих районов ощутили незначительные подземные толчки.
Как рассказали в институте астрономии и геофизики академии наук Монголии, повторное землетрясение магнитудой 3,7 было зафиксировано сегодня, 29 апреля, в 4:14 утра. Эпицентр находился в районе местности Долоон-уул, также расположенной в сомоне Ханх. Напомним, что подземные толчки в районе озера Хубсугул продолжаются с 12 января этого года.
Ещё одно землетрясение магнитудой 3,6 произошло 29 апреля в 5:00 утра в южной части Монголии – в аймаке Умнеговь. Эпицентр землетрясения находился в районе местности Нарийн заг. Согласно сообщению из аймака, жертв и разрушений нет. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Монголии за сутки зафиксированы три землетрясения
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