38 больных подключены к аппаратам ИВЛ
По данным на 29 апреля, в Забайкальском крае за сутки установлено 30 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных вирусом забайкальцев за весь период составило 42 305 человек.
С начала пандемии выздоровело 40 801 человек, за сутки выздоровели 29 забайкальцев.
Региональный оперштаб отмечает, что в период пандемии болезнь унесла жизни 821 забайкальца. На сегодня в моногоспиталях Забайкалья 38 человек находятся в тяжёлом состоянии, 17 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщает пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 37 144. Суточный прирост составил 27 человек.
В Забайкалье коронавирус выявили ещё у 30 человек
Общество, Фото:
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