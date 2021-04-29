Прибавилось число умерших от коронавируса больных
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 29 апреля общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 37 144. Из них 54% (19 785) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки коронавирус выявили у 27 человек. Из них 18 пациентов обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников). Заболеваемость держится на одном уровне, примерно столько же заболевших выявляли и в предыдущие дни.
Накануне выздоровели 46 пациентов. С начала пандемии вылечились 35 841 человек, или 96%.
Скончались накануне двое больных коронавирусом. За всё время болезнь унесла жизни 843 жителей Бурятии.
В стационарах республики сегодня получают лечение 305 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 189. В отделениях реанимации находится 55 пациентов (из них старше 65 лет – 27), на ИВЛ 21 пациент (из них старше 65-ти – 12).
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 444 койки, из них свободно 139. Занятость коечного фонда составляет 68 %.
Амбулаторное лечение проходят 155 пациентов с COVID-19.
Круг контактных лиц составляет 694 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в преддверии майских праздников мобильные группы проведут рейды по гостиницам, отелям, гостевым домам на территории республики. Они проверят обеспечение противоэпидемических мер. Такое поручение дал глава Бурятии Алексей Цыденов.
В Кабанском районе Бурятии на 30 суток прикрыли кафе, которое ночью в период, когда это было запрещено.
В Бурятии подтверждено ещё 27 случаев заражения коронавирусом
Общество, Фото:
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