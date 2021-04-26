Тушению «мешал» ветер и высокая температура
В микрорайоне Верхняя Березовка в Улан-Удэ развернулось пожарно-тактическое учение по ликвидации лесного пожара. Для этого были задействованы подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России, управления по ЧС администрации Улан-Удэ, городского лесничества, а также манёвренные группы.
По замыслу учений, загорелся лес на территории Аршанское с угрозой распространения на ближайшие строения. Сильный ветер и высокая температура «способствовали» развитию пожара. Такой сценарий выбран в соответствии с наиболее характерными рисками.
- На месте развернулся оперативный штаб пожаротушения. В ходе ликвидации условного лесного пожара были отработаны действия по прокладке минерализованных полос и тушению очагов силами манёвренных групп и пожарно-спасательных подразделений, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Условный лесной пожар удалось ликвидировать, поставленные задачи выполнены в полном объёме.
Подобные тренировки являются ежегодными. Как рассказал начальник пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Бурятии, целью учений является отработка практических вопросов взаимодействия различных служб и организаций по недопущению перехода лесных пожаров на населённые пункты и объекты экономики.
В Улан-Удэ «потушили» лесной пожар на Верхней Березовке
Общество, Фото:
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