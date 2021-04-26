В Улан-Удэ «потушили» лесной пожар на Верхней Березовке

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Тушению «мешал» ветер и высокая температура



В микрорайоне Верхняя Березовка в Улан-Удэ развернулось пожарно-тактическое учение по ликвидации лесного пожара. Для этого были задействованы подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России, управления по ЧС администрации Улан-Удэ, городского лесничества, а также манёвренные группы.



По замыслу учений, загорелся лес на территории Аршанское с угрозой распространения на ближайшие строения. Сильный ветер и высокая температура «способствовали» развитию пожара. Такой сценарий выбран в соответствии с наиболее характерными рисками.



- На месте развернулся оперативный штаб пожаротушения. В ходе ликвидации условного лесного пожара были отработаны действия по прокладке минерализованных полос и тушению очагов силами манёвренных групп и пожарно-спасательных подразделений, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Условный лесной пожар удалось ликвидировать, поставленные задачи выполнены в полном объёме.



Подобные тренировки являются ежегодными. Как рассказал начальник пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Бурятии, целью учений является отработка практических вопросов взаимодействия различных служб и организаций по недопущению перехода лесных пожаров на населённые пункты и объекты экономики.

