 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 апреля

22 апреля

Популярное

В Бурятии построят новые очистные после авиакатастрофы

В Бурятии построят новые очистные после авиакатастрофы
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В прежние сооружения врезался самолёт в 2019 году

Суд обязал администрацию Северо-Байкальского района Бурятии принять меры к строительству новых очистных сооружений в посёлке Нижнеангарск.

Как сообщал «Байкал-Daily», 28 июня 2019 года в посёлке Нижнеангарск произошла авиакатастрофа.

Самолёт Ан-24 врезался в здание очистных сооружений. Всего на борту находились 43 пассажира и четыре члена экипажа. В результате ЧП погибли два человека - командир воздушного судна и бортмеханик. Стюардесса и второй пилот помогли спастись пассажирам. Позднее их наградили медалями. Также указом президента России посмертно награждены орденами Мужества погибшие при аварии.

После случившегося очистные сооружения получили сильные повреждения и были законсервированы. На протяжении полутора лет проблема с отсутствием очистных в посёлке муниципалитетом не решалась. Жидкие бытовые отходы вывозились и сливались на произвольно выбранный земельный участок в лесу Центральной экологической зоны Байкала.

- В результате таких действий образовалось «сточное озеро», вред от которого природе оценивается как катастрофический. Так называемый пруд-накопитель занимает площадь около 2 тыс. кв. м. По результатам отобранных проб почвы установлено превышение фоновых показателей по нефтепродуктам в 127,7 раз на поверхности и в 350 раз на глубине 0,2 м., - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

После вмешательства природоохранной прокуратуры пополнение этого «зловонного озера» стоками остановлено.

- По понуждению прокурора администрация Северо-Байкальского района организовала вывоз жидких бытовых отходов из Нижнеангарска на очистные сооружения в город Северобайкальск. Денежные средства на транспортировку отходов, превышающие стоимость обычного тарифа (175 руб.), компенсируются перевозчику из бюджетных средств, - отметили в прокуратуре.

Прокурором в суд направлено исковое заявление к администрации района об обязании принять меры к строительству новых очистных сооружений в посёлке.

Решением суда иск удовлетворен в полном объёме.
очистные сооружения авиакатастрофа
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцы смогут сдать макулатуру, бутылки и пакеты
Улан-удэнцы смогут сдать макулатуру, бутылки и пакеты
Общество, 23.04.2021
В Улан-Удэ пройдёт экологическая акция «Время разделять»
В Бурятии построят новые очистные после авиакатастрофы
В Бурятии построят новые очистные после авиакатастрофы
Общество, 23.04.2021
В прежние сооружения врезался самолёт в 2019 году
В Улан-Удэ прогрейдировали больше 60 улиц
В Улан-Удэ прогрейдировали больше 60 улиц
Общество, 23.04.2021
Грейдирование производится ежедневно в рабочие дни
Главный санврач Бурятии: «Опасения скептиков по поводу вакцины напрасны»
Главный санврач Бурятии: «Опасения скептиков по поводу вакцины напрасны»
Общество, 23.04.2021
Руководитель управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев рассказал, почему вакцинироваться от коронавируса должно как можно больше людей
В Бурятии на охрану заказников встали добровольцы
В Бурятии на охрану заказников встали добровольцы
Общество, 23.04.2021
Во время первых в этом году рейдов добровольцы зафиксировали браконьеров  
В Бурятии пожарные будут дежурить у кладбищ
В Бурятии пожарные будут дежурить у кладбищ
Общество, 23.04.2021
В республике произошло уже шесть пожаров на кладбищах
В Бурятии появится центр развития талантов у детей и молодёжи
В Бурятии появится центр развития талантов у детей и молодёжи
Общество, 23.04.2021
Ответственным назначен замминистра образования и науки республики
В выходные в Бурятии не потеплеет
В выходные в Бурятии не потеплеет
Общество, 23.04.2021
В некоторых районах ожидаются снег и ветер
Директора Иркутского цирка уволили по статье
Директора Иркутского цирка уволили по статье
Общество, 23.04.2021
Произошедшее расстроило Людмилу Болдарук, которая не считает себя виноватой
Мама избитого взрослыми мальчика поблагодарила жителей Бурятии
Мама избитого взрослыми мальчика поблагодарила жителей Бурятии
Общество, 23.04.2021
«Осознание того, что мы не одни, для нас бесценно», - призналась мама школьника
Каждый четвёртый автолюбитель в Бурятии ездил со скоростью 220 км/ч
Каждый четвёртый автолюбитель в Бурятии ездил со скоростью 220 км/ч
Общество, 23.04.2021
Ни разу не лихачила на дорогах лишь малая часть водителей
В Бурятии пройдёт большой молебен у лика богини Янжимы
В Бурятии пройдёт большой молебен у лика богини Янжимы
Общество, 23.04.2021
В связи с карантинными мерами культурно-спортивных мероприятий не будет
«Жена была против»: Улан-удэнец рассказал о партнёрских родах
«Жена была против»: Улан-удэнец рассказал о партнёрских родах
Общество, 23.04.2021
Молодой человек пошёл в родзал, вопреки желанию супруги
Жителям Бурятии запретили посещать леса
Жителям Бурятии запретили посещать леса
Общество, 23.04.2021
Лесники устанавливают шлагбаумы и КПП
В Иркутской зоогалерее шимпанзе полакомилась апрельским снегом
В Иркутской зоогалерее шимпанзе полакомилась апрельским снегом
Общество, 23.04.2021
Лея не стала играть в снежки и съела «снаряды»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^