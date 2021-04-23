В Бурятии построят новые очистные после авиакатастрофы

Суд обязал администрацию Северо-Байкальского района Бурятии принять меры к строительству новых очистных сооружений в посёлке Нижнеангарск.
Как сообщал «Байкал-Daily», 28 июня 2019 года в посёлке Нижнеангарск произошла авиакатастрофа.
Самолёт Ан-24 врезался в здание очистных сооружений. Всего на борту находились 43 пассажира и четыре члена экипажа. В результате ЧП погибли два человека - командир воздушного судна и бортмеханик. Стюардесса и второй пилот помогли спастись пассажирам. Позднее их наградили медалями. Также указом президента России посмертно награждены орденами Мужества погибшие при аварии.
После случившегося очистные сооружения получили сильные повреждения и были законсервированы. На протяжении полутора лет проблема с отсутствием очистных в посёлке муниципалитетом не решалась. Жидкие бытовые отходы вывозились и сливались на произвольно выбранный земельный участок в лесу Центральной экологической зоны Байкала.
- В результате таких действий образовалось «сточное озеро», вред от которого природе оценивается как катастрофический. Так называемый пруд-накопитель занимает площадь около 2 тыс. кв. м. По результатам отобранных проб почвы установлено превышение фоновых показателей по нефтепродуктам в 127,7 раз на поверхности и в 350 раз на глубине 0,2 м., - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
После вмешательства природоохранной прокуратуры пополнение этого «зловонного озера» стоками остановлено.
- По понуждению прокурора администрация Северо-Байкальского района организовала вывоз жидких бытовых отходов из Нижнеангарска на очистные сооружения в город Северобайкальск. Денежные средства на транспортировку отходов, превышающие стоимость обычного тарифа (175 руб.), компенсируются перевозчику из бюджетных средств, - отметили в прокуратуре.
Прокурором в суд направлено исковое заявление к администрации района об обязании принять меры к строительству новых очистных сооружений в посёлке.
Решением суда иск удовлетворен в полном объёме.