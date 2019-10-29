Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24

Как сообщал «Байкал-Daily», 27 июня в аэропорту Нижнеангарска пассажирский самолёт АН-24 авиакомпании «Ангара» при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Воздушное судно врезалось в очистные сооружения и загорелось





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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Нестерова бортпроводницы Ан-24 Елены Лапуцкой и второго пилота воздушного судна Сергея Сазонова. Они спасли 43 пассажира самолёта, совершившего в июне аварийную посадку в аэропорту посёлка Нижнеангарск в Бурятии. Документ опубликован 28 октября на официальном интернет-портале правовой информации.- За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью Нестерова Лапуцкую Елену Викторовну - бортпроводника акционерного общества «Авиакомпания «Ангара», Иркутская область; Сазонова Сергея Александровича – второго пилота воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «Ангара», Иркутская область, - говорится в документе.Также, указом президента посмертно награждены орденами Мужества погибшие при аварии командир Ан-24 Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов.В результате ЧП погибли два человека - командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Стюардесса Елена Лапуцкая и второй пилот Сергей Сазонов помогли спастись 43 пассажирам самолёта.