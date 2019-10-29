 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Октября

28 Октября

Популярное

Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24

Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24
Власть,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Экипаж спас 43 пассажира при аварийной посадке в Нижнеангарске

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Нестерова бортпроводницы Ан-24 Елены Лапуцкой и второго пилота воздушного судна Сергея Сазонова. Они спасли 43 пассажира самолёта, совершившего в июне аварийную посадку в аэропорту посёлка Нижнеангарск в Бурятии. Документ опубликован 28 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

- За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью Нестерова Лапуцкую Елену Викторовну - бортпроводника акционерного общества «Авиакомпания «Ангара», Иркутская область; Сазонова Сергея Александровича – второго пилота воздушного судна акционерного общества «Авиакомпания «Ангара», Иркутская область, - говорится в документе.

Также, указом президента посмертно награждены орденами Мужества погибшие при аварии командир Ан-24 Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов.

Как сообщал «Байкал-Daily», 27 июня в аэропорту Нижнеангарска пассажирский самолёт АН-24 авиакомпании «Ангара» при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Воздушное судно врезалось в очистные сооружения и загорелось.


В результате ЧП погибли два человека - командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Стюардесса Елена Лапуцкая и второй пилот Сергей Сазонов помогли спастись 43 пассажирам самолёта.

Позже причиной крушения Ан-24 назвали отказ левого двигателя.


самолеты авиакатастрофа Путин награждение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24
Власть, 29.10.2019
Экипаж спас 43 пассажира при аварийной посадке в Нижнеангарске
В Бурятии прошёл митинг в поддержку Оксаны Бухольцевой
В Бурятии прошёл митинг в поддержку Оксаны Бухольцевой
Власть, 28.10.2019
Директора школ тем временем подписываются под обращением к председателю Народного Хурала о «клеветнической кампании»
Бурятский омбудсмен навестила пострадавших от взрыва в кафе
Бурятский омбудсмен навестила пострадавших от взрыва в кафе
Власть, 28.10.2019
Жалоб от пострадавших работников на работодателя не поступило
В России требуют отставки детского омбудсмена после фотосессии с ребёнком из Бурятии
В России требуют отставки детского омбудсмена после фотосессии с ребёнком из Бурятии
Власть, 28.10.2019
История 11-летнего мальчика из Бурятии, сбитого лихачом, стала последней каплей для создания петиции с требованием отставки Анны Кузнецовой
С бывшего депутата Хурала Бурятии взыскали 5,4 млн
С бывшего депутата Хурала Бурятии взыскали 5,4 млн
Власть, 28.10.2019
У бывшего депутата Народного Хурала Виктора Абушеева арестовали недвижимость
Чиновников Читы лишили выходных
Чиновников Читы лишили выходных
Власть, 28.10.2019
Выходных чиновники лишились из-за массы задач
КУИ мэрии Улан-Удэ нарушал закон о муниципальной собственности
КУИ мэрии Улан-Удэ нарушал закон о муниципальной собственности
Власть, 28.10.2019
Прокуратура сообщила о нарушениях в комитете по управлению имущество и землепользованию Улан-Удэ
В Чите мошенница обманула таксиста
В Чите мошенница обманула таксиста
Власть, 27.10.2019
Женщина заявила, что за вознаграждение поможет ему избежать лишения водительского удостоверения  

Глава Бурятии поручил проверить все заведения с газовыми баллонами
Глава Бурятии поручил проверить все заведения с газовыми баллонами
Власть, 26.10.2019
После взрыва в Ethno Cafe все городские службы переведены на усиленный режим
Чиновников мэрии Улан-Удэ предложили переселить на Левый берег
Чиновников мэрии Улан-Удэ предложили переселить на Левый берег
Власть, 25.10.2019
В Улан-Удэ подняли вопрос о частых перебоях электроснабжения на Левом берегу
Мэр Улан-Удэ поручил проверить все остановки
Мэр Улан-Удэ поручил проверить все остановки
Власть, 25.10.2019
Проверки пройдут в связи с участившимися ДТП на остановках
Мэр Улан-Удэ хочет менять трубы, не вскрывая асфальт
Мэр Улан-Удэ хочет менять трубы, не вскрывая асфальт
Власть, 25.10.2019
Игорь Шутенков предложил внедрить технологию монгольских коммунальщиков
В Бурятии оштрафовали главу сельского поселения
В Бурятии оштрафовали главу сельского поселения
Власть, 25.10.2019
Прокуратура выявила нарушение

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^