В Окинском районе Бурятии построят школу на 360 мест

Строительство объекта планируется завершить в июле следующего года



В селе Орлик Окинского района Бурятии построят школу на 360 мест. Строительство будущей школы начнётся в этом году. Сейчас на объекте идёт подготовка территории под постройку здания.



Согласно проекту строящееся трёхэтажное здание школы будет состоять из 5 блоков. Все блоки будут иметь чёткое функциональное зонирование. Так в первом блоке будет располагаться игровая зона для младшей группы и учебные кабинеты. Кабинет директора, медицинский блок, и административные кабинеты предусмотрены во втором блоке. В третьем блоке планируют также разместить учебные кабинеты, мастерские, раздевалки и гимнастический зал. Четвёртый блок будет предназначаться для спортивного зала. Пятый планируют сделать многофункциональным. Он предусмотрен для пищеблока, обеденного зала на 200 посадочных мест, актового зала на 216 мест и просторной библиотеки.



На строительство школы из федерального и республиканского бюджетов предусмотрено около 550 млн рублей. Завершить строительство объекта планируют в июле 2022 года. Строительство новой школы будет осуществлять подрядная организация ООО «Регион».



Напомним, что в этом году в Бурятии планируется начать строительство семи школ. На эти мероприятия предусмотрено более 3,3 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ.

