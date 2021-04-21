На центральном стадионе проводится акция «Пробежка по утрам»
В Улан-Удэ стартовала традиционная акция «Пробежка по утрам». Ежедневно, с 20 апреля до 31 октября с 6:00 до 9:00 все желающие могут посетить центральный стадион РБ и бесплатно побегать на легкоатлетических дорожках.
Обязательные требования: прохождение через пост охраны и термометрии с отметкой в журнале. Наличие маски также обязательно.
- Пробежка является хорошей кардионагрузкой. Бегать по утрам не просто полезно, а необходимо. В ходе физической нагрузки укрепляется сердечно-сосудистая система. От полученного стресса человеческий организм развивается и становится крепче. Главное – нужно правильно выбрать нагрузку и контролировать пульс и время тренировки, - сообщает пресс-служба дирекции спортивных сооружений Бурятии.
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Жителей Улан-Удэ зовут на утреннюю пробежку
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