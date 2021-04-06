В Бурятии оштрафовали юриста больницы

Больница проигнорировала обращение гражданина
Житель Тарбагатайского района Бурятии обратился в прокуратуру с жалобой на больницу.
Мужчина обратился с администрацию Тарбагатайской центральной районной больницы с просьбой о выдаче выписки из протокола заседания врачебной комиссии. Рассмотрение вопроса поручено юрисконсульту больницы.
- В нарушение федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», заявление не рассмотрено, письменный ответ мужчине не дан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В связи с этим прокурор района внёс представление главному врачу центральной районной больницы. После этого был заявителю направлен ответ.
На юрисконсульта больницы возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение установленного законодательством порядка рассмотрения обращений граждан». Мировой судья назначил штраф в пять тысяч рублей.
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Общество, Фото:
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