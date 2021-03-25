В Улан-Удэ «масочные» рейды прошли на АЗС

С наступлением тепла отмечается рост активности вирусов



Мобильные группы по контролю за соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции продолжают рейды в общественных местах. На этой неделе особое внимание было к автозаправочным станциям.



Рейды проведены во всех районах Улан-Удэ. Только за минувшие сутки в городе выявлено 36 нарушений в организациях торговли и сферы услуг. В том числе выявлены нарушения масочного режима сотрудниками, кассирами автозаправочных станций на ул. Борсоева, ул. Мелиораторов, пр. Автомобилистов. Составлены протоколы об административном правонарушении в отношении должностных лиц, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Группы по обеспечению мер профилактики на транспорте за минувшие сутки выявили шесть нарушений. Составлены протоколы в отношении водителей и пассажиров на городских маршрутах № 44 и 56.



В преддверии эпидсезона мобильные группы призывают жителей Бурятии соблюдать правила и меры профилактики коронавируса во избежание новых вспышек инфекции. В республике продолжает действовать масочный режим.



- С наступлением тепла мы отмечаем рост активности вирусов. Поэтому хочу обратиться к вам с призывом: носите маски каждый раз, когда оказываетесь в общественных местах, в помещениях, при контактах с другими людьми. Носите маски правильно, закрывая область рта и носа. Меняйте маски каждые два-три часа. Избегайте мест массового скопления людей. А также тщательно мойте и дезинфицируйте руки. Только совместными усилиями мы можем остановить коронавирус, - обратилась к жителям Бурятии заместитель главного врача городской поликлиники № 3 по медицинской части Надежда Хамаева.



Мобильные группы работают во всех районах республики. Всего в Улан-Удэ и районах республики в минувшие сутки составлено 125 протоколов об административном правонарушении в отношении организаций и граждан.





