В Бурятии компании незаконно отказали в предоставлении лицензии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На предоставление документов дали всего два дня



Прокурорской проверкой выявлены нарушения закона при рассмотрении заявления о предоставлении ГУ МЧС России по Бурятии лицензии обществу с ограниченной ответственностью «Протон». Требовалась лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.



Вопреки закону, вместо 15 дней на представление возражений на акт проверки, а также документов, подтверждающих устранение нарушений, соискателю предоставлено лишь 2 дня.



Это привело к преждевременному принятию лицензирующим органом решения об отказе в предоставлении лицензии.



Прокуратура внесла представление начальнику Главного управления МЧС России по Бурятии, которое находится на рассмотрении, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

