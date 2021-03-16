На предоставление документов дали всего два дня
Прокурорской проверкой выявлены нарушения закона при рассмотрении заявления о предоставлении ГУ МЧС России по Бурятии лицензии обществу с ограниченной ответственностью «Протон». Требовалась лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Вопреки закону, вместо 15 дней на представление возражений на акт проверки, а также документов, подтверждающих устранение нарушений, соискателю предоставлено лишь 2 дня.
Это привело к преждевременному принятию лицензирующим органом решения об отказе в предоставлении лицензии.
Прокуратура внесла представление начальнику Главного управления МЧС России по Бурятии, которое находится на рассмотрении, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии компании незаконно отказали в предоставлении лицензии
Общество, Фото:
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