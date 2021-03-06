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В Улан-Удэ работал праздничный патруль

В Улан-Удэ работал праздничный патруль
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Женщинам-водителям сотрудники ГИБДД вручали подарки

В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции поздравили женщин с наступающим праздником. По доброй традиции в преддверии 8 марта на улицы вышел праздничный патруль. Поздравления начались с самого утра.

В центре города сотрудники ОГИБДД управления МВД России по Улан-Удэ дарили женщинам за рулём цветы и открытки. Автоинспекторы пожелали дамам улыбок и тепла, счастья и здоровья, позитивных эмоций и новых впечатлений. С каждым поздравлением они также просили женщин-водителей быть внимательными за рулём и соблюдать правила дорожного движения.

Ещё один подарок ждал очаровательных дам на проспекте Автомобилистов. Сотрудники ОСБ ДПС ГИБДД МВД по РБ поздравили с наступающим 8 марта женщин и подарили им цветы и конфеты. Все участницы праздничного рейда уезжали с улыбками на лице и от всей души благодарили автоинспекторов за яркие эмоции в преддверии праздника, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

ГИБДД
 
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