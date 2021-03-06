Женщинам-водителям сотрудники ГИБДД вручали подарки
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции поздравили женщин с наступающим праздником. По доброй традиции в преддверии 8 марта на улицы вышел праздничный патруль. Поздравления начались с самого утра.
В центре города сотрудники ОГИБДД управления МВД России по Улан-Удэ дарили женщинам за рулём цветы и открытки. Автоинспекторы пожелали дамам улыбок и тепла, счастья и здоровья, позитивных эмоций и новых впечатлений. С каждым поздравлением они также просили женщин-водителей быть внимательными за рулём и соблюдать правила дорожного движения.
Ещё один подарок ждал очаровательных дам на проспекте Автомобилистов. Сотрудники ОСБ ДПС ГИБДД МВД по РБ поздравили с наступающим 8 марта женщин и подарили им цветы и конфеты. Все участницы праздничного рейда уезжали с улыбками на лице и от всей души благодарили автоинспекторов за яркие эмоции в преддверии праздника, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Улан-Удэ работал праздничный патруль
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщинам-водителям сотрудники ГИБДД вручали подарки
Бурятстат подготовил интересную статистику
В соревнованиях примут участие бегуны от 6 до 80 лет
В Улан-Удэ днём до -4
13 марта участниками диктанта «Эрдэм» станут все желающие
На соревнования приедут гости из Улан-Удэ и Ангарска
Вход на мероприятия праздника чтения бесплатный
В Приморье завершился окружной этап конкурса «Специалист ТДА»
Гостям ярмарки покажут изделия из конского волоса, национальные костюмы, традиционные украшения, куклы и сувениры
Средства от сданной макулатуры пойдут на закупку кормов и медикаментов для приютов
Соревнования состоятся 6 марта в 9:00
Межрегиональный литературный проект завершится 1 ноября
Соревнования продлятся два дня
Республиканский конкурс проведут три тура
Праздник впервые продлится в музее два дня