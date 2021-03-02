Жителей Бурятии зовут стать лесными пожарными

Также идёт набор десантников-парашютистов



В Бурятии стартует ежегодный сезонный набор десантников-парашютистов, лесных пожарных. На эту должность могут претендовать мужчины в возрасте от 21 года до 50 лет, проживающие в Улан-Удэ, а также в Баунтовском эвенкийском, Баргузинском, Бичурском, Закаменском, Кабанском, Муйском, Северо-Байкальском, Еравнинском и Хоринском районах.



- Работа пожарного-десантника и пожарного-парашютиста также имеет свой романтизм и разнообразие. Во время пожароопасного сезона сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов работают во всех районах республики, а при необходимости выезжают в другие регионы нашей страны, - рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.



По всем вопросам просят обращаться в Забайкальскую базу авиационной охраны лесов и авиаотделения.







