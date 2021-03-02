Также идёт набор десантников-парашютистов
В Бурятии стартует ежегодный сезонный набор десантников-парашютистов, лесных пожарных. На эту должность могут претендовать мужчины в возрасте от 21 года до 50 лет, проживающие в Улан-Удэ, а также в Баунтовском эвенкийском, Баргузинском, Бичурском, Закаменском, Кабанском, Муйском, Северо-Байкальском, Еравнинском и Хоринском районах.
- Работа пожарного-десантника и пожарного-парашютиста также имеет свой романтизм и разнообразие. Во время пожароопасного сезона сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов работают во всех районах республики, а при необходимости выезжают в другие регионы нашей страны, - рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
По всем вопросам просят обращаться в Забайкальскую базу авиационной охраны лесов и авиаотделения.
Жителей Бурятии зовут стать лесными пожарными
Общество, Фото:
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