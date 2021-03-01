Андрей Синицын начинал играть в Чите, затем отправился в Краснодар
Воспитанник футбольного клуба «Чита» Андрей Синицын подписал контракт с футбольным клубом «Акрон» города Тольятти Самарской области до конца текущего сезона.
- Профессиональная карьера Андрея началась в Чите, затем вратарь провёл сезон в красноярском «Енисее», откуда уже перебрался в Краснодар. В составе краснодарского клуба Синицын выступал с 2012 года. В составе футбольного клуба города Краснодара Андрей сыграл 103 матча - пропустил 105 мячей, провёл 37 игр «на ноль» в Тинькофф-Российской премьер лиги, лиге Европы и Кубке России, - рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Чита».
Андрей Синицын в соревнованиях Олимп - Футбольной национальной лиги будет выступать под 88-м номером, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Забайкалец подписал контракт с футбольным клубом Тольятти
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