Самбистка из Бурятии стала призёром чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Анна Щербакова завоевала «бронзу» в весовой категории 65 кг



В Оренбурге с 27 февраля по 1 марта прошёл чемпионат России по самбо. Национальные соревнования 2021 года приурочили к 60-летию со дня первого полёта человека в космос.



Первый соревновательный день принёс Бурятии одну медаль. Анна Щербакова завоевала «бронзу» в весовой категории 65 кг.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта республики, Анна на своей странице в Instagram прокомментировала своё выступление на чемпионате словами «По воле Всевышнего!».



По информации центра спортивной подготовки, в первой схватке Анна Щербакова со счётом 1:0 одолела пермскую самбистку Светлану Бурцеву. А вот в следующем круге при счёте 2:2 судьи отдали победу её противнице Айко Ри из Новосибирска. В матче за бронзовую медаль Анна уверенно победила ещё одну представительницу пермского края Екатерину Оноприенко со счётом 3:0.