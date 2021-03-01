Анна Щербакова завоевала «бронзу» в весовой категории 65 кг
В Оренбурге с 27 февраля по 1 марта прошёл чемпионат России по самбо. Национальные соревнования 2021 года приурочили к 60-летию со дня первого полёта человека в космос.
Первый соревновательный день принёс Бурятии одну медаль. Анна Щербакова завоевала «бронзу» в весовой категории 65 кг.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта республики, Анна на своей странице в Instagram прокомментировала своё выступление на чемпионате словами «По воле Всевышнего!».
По информации центра спортивной подготовки, в первой схватке Анна Щербакова со счётом 1:0 одолела пермскую самбистку Светлану Бурцеву. А вот в следующем круге при счёте 2:2 судьи отдали победу её противнице Айко Ри из Новосибирска. В матче за бронзовую медаль Анна уверенно победила ещё одну представительницу пермского края Екатерину Оноприенко со счётом 3:0.
Самбистка из Бурятии стала призёром чемпионата России
Общество, Фото:
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