В Иркутской области определился победитель сельских игр

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Им стала команда Усольского района



В посёлке Залари с 26 по 28 февраля проходили XXXVII зимние сельские спортивные игры Иркутской области, в которых приняли участие 16 команд из различных районов. Участники соревновались в лыжных гонках, ринк-бенди, полиатлоне, а также соревнованиях механизаторов.



Зимние сельские спортивные игры прошли в три этапа. Первый этап являлся муниципальным, второй – зональные отборочные соревнования по ринк-бенди, третий – финальные соревнования. Итоги подвели в личном, командном, общекомандном первенствах, а также в абсолютном зачёте.



В командном зачёте в лыжных гонках лидировала команда Казачинско-Ленского района, второе место заняла команда Иркутского района, третье место –Усольского района. В турнире по ринк-бенди победу одержал Усольский район, вторыми стали представители Заларинского района, замкнули тройку призёров спортсмены Иркутского района.



В соревнованиях по полиатлону победила команда Усольского района, серебряным призёром стала команда Куйтунского района, бронзовым – команда Тулунского района. В соревнованиях механизаторов победили спортсмены Заларинского района, второй результат у команды Иркутского района, на третье месте оказались представители Аларского района.



В первой группе муниципальных образований в общекомандном зачёте победу одержала сборная Усольского района, второе место заняла команда Иркутского района, третье –Заларинского района. Во второй группе победила команда Жигаловского района, вторыми стали спортсмены Качугского района, на третьем месте – сборная Зиминского района.



По итогам XXXVII зимних сельских спортивных игр Иркутской области абсолютным победителем стала команда Усольского района. Все победители и призёры награждены кубками, медалями и грамотами, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

