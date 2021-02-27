В Бурятии ликвидировали ночной «пожар» в больнице

















Вчера, 26 февраля, в терапевтическо-хирургическом корпусе Курумканской центральной районной провели ночное пожарно-тактическое занятие, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Согласно легенде, возгорание произошло вечером в столовой хирургического отделения. В это время в учреждении остаются только пациенты и дежурный персонал.Основная часть людей, находившихся в палатах и служебных помещениях на первом и втором этажах двухэтажного здания, благополучно эвакуировались.После вывода всех «пострадавших» из здания условный пожар был локализован, а затем и ликвидирован.