В Бурятии ликвидировали ночной «пожар» в больнице

Эвакуировались пациенты и дежурный персонал
Вчера, 26 февраля, в терапевтическо-хирургическом корпусе Курумканской центральной районной провели ночное пожарно-тактическое занятие, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Согласно легенде, возгорание произошло вечером в столовой хирургического отделения. В это время в учреждении остаются только пациенты и дежурный персонал.
Основная часть людей, находившихся в палатах и служебных помещениях на первом и втором этажах двухэтажного здания, благополучно эвакуировались.
После вывода всех «пострадавших» из здания условный пожар был локализован, а затем и ликвидирован.
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Эвакуировались пациенты и дежурный персонал
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