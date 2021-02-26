Боксаны Бурятии в марте выступят на международных турнирах

Общество, Фото: страницы Л. Воронцовой и Д. Сандаковой

Сейчас спортсменки находятся на тренировочном сборе в Сочи



Людмила Воронцова и Дарима Сандакова в марте выступят на международных турнирах. Сейчас спортсменки центра спортивной подготовки Бурятии находятся на тренировочном сборе в Сочи.



Людмила Воронцова, входящая в первый состав сборной России по боксу среди женщин, примет участие в турнире в Испании, который будет проходить с 1 по 7 марта. Дарима Сандакова будет боксировать с 15 по 21 марта на турнире в Турции.



Как рассказал главный тренер женской сборной России по боксу Иван Шидловский, участие в соревнованиях проходит в рамках подготовки к отборочному турниру на Олимпийские игры.



- Затем, 20 апреля, мы начнём очередной тренировочный сбор на базе «Озеро Круглое», - приводит слова Ивана Шидловского федерация бокса России. - И будем работать на нем до 10 мая, готовясь к двум турнирам. Первый из них пройдёт с 4 по 9 мая в Чехии (Усти-над-Лабем), а второй - с 10 по 15 мая, в Хабаровске. Участие в одном из них примет каждая из 10 спортсменок, и они будут находиться в равных условиях перед отборочным турниром к Олимпийским играм.



Отметим, европейская олимпийская квалификация по боксу пройдёт с 4 по 8 июня. Место проведения будет объявлено до 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба ЦСП.

