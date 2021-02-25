В Улан-Удэ потеплеет до -10

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

По югу республики сегодня до +2



По данным Бурятского гидрометцентра, 25 февраля по республике преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -23,-28, местами по северу -33,-38, по юго-западу и югу -17,-22, днём -8,-13, местами по северу -14,-19, по югу и юго-западу до +2.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный ночью слабый, днём 8-13 м/с. Температура ночью -23,-25, днём -10,-12.

