 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 февраля

24 февраля

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В Улан-Удэ потеплеет до -10

В Улан-Удэ потеплеет до -10
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
По югу республики сегодня до +2

По данным Бурятского гидрометцентра, 25 февраля по республике преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -23,-28, местами по северу -33,-38, по юго-западу и югу -17,-22, днём -8,-13, местами по северу -14,-19, по югу и юго-западу до +2.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный ночью слабый, днём 8-13 м/с. Температура ночью -23,-25, днём -10,-12.
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