В Забайкалье начнут снимать ограничения из-за COVID-19

Они не коснутся пока работы общественного питания, массовых мероприятий, самоизоляции граждан старше 65 лет



В Забайкальском крае в последние недели отмечается снижение роста числа заболевших коронавирусом. Территориальное управление Роспотребнадзора предложит снять некоторые ограничительные мероприятия. Об этом 15 февраля на оперативном совещании в правительстве региона заявила глава ведомства Светлана Лапа.



- Исходя из динамики, готовим предложение о снятии некоторых ограничительных мероприятий. Они не коснутся пока работы общественного питания, массовых мероприятий, самоизоляции граждан старше 65 лет. Для послабления этих ограничений требуется, чтобы заболеваемость продолжала снижаться,- заявила главный санитарный врач края.



Как сообщили в пресс-службе правительства региона, по словам Светланы Лапы, за первую половину февраля заболеваемость по сравнению с первой половиной января ниже на 20%.



«Еще рано говорить о снятии масочного режима. Есть хорошая тенденция к снижению, но уровень заболеваемости ещё достаточно высокий. Некоторые регионы России уже перешли к тому, что ношение маски там носит рекомендательный, а не обязательный характер. Нам пока еще об этом рано говорить»,- добавила она.

