В Забайкалье коронавирус превысил отметку в 37 тысяч

Выздоровело более 35 тысяч человек



По данным на 15 февраля, установлено 153 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае. Число инфицированных COVID-19 забайкальцев за весь период составило 37 200 человек.



За последние сутки 90 забайкальцев выздоровели от коронавируса. Число победивших инфекцию с начала прошлого года составило 35 085 человек. За период пандемии опасная болезнь унесла жизни 687 забайкальцев. За последние сутки причина смерти от коронавируса подтверждена ещё у трёх человек.



В моногоспиталях региона 87 человек находятся в тяжёлом состоянии, 30 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.



С 18 января в Забайкальском крае идёт вакцинация населения. Вместе с тем жители региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, сообщает пресс-служба краевого правительства.

