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На модернизацию электросетей Левобережья Улан-Удэ необходимо 1,7 млрд

На модернизацию электросетей Левобережья Улан-Удэ необходимо 1,7 млрд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На Левом берегу происходят частные аварии на электросетях

Администрация города нашла средства для модернизации электросетей Левобережья Улан-Удэ, сообщает пресс-служба мэрии города.

В течение пяти лет пройдут мероприятия по повышению надёжности электроснабжения за счёт арендных платежей от ПАО «Россети Сибирь». Сейчас ежегодные платежи составляют 6 млн рублей, эти средства будут направлены на реконструкцию воздушных линий, модернизацию кабельных сетей и замену дефектных опор.

Программа повышения надёжности муниципального электросетевого хозяйства Улан-Удэ на 2021-2026 годы разработана в рамках исполнения поручений мэра города Игоря Шутенкова. В первую очередь работы будут производиться на сетях, где происходит наиболее частые аварийные отключения потребителей от электроэнергии. Комитет городского хозяйства провёл анализ вместе с энергетиками и определил приоритетной зоной Левобережную часть Улан-Удэ. В первую очередь, реконструкция пройдёт в посёлках Солдатский, Исток, Поселье, на острове Комсомольский по улицам Окинская, Иркутская, на Бурводе по ул. Кабанская.

– В текущей работе мы стараемся найти новые подходы к решению многолетних проблем. Сейчас, мы вместе с комитетом по имуществу решили направить арендные платежи Россетей на модернизацию муниципальных электросетей. Получается, нашли внутреннее финансирование без привлечения дополнительных инвестиций. Пока начали с самого напряжённого района по электросетевой части. На Левом берегу достаточно часто происходят аварийные ситуации в связи с большим износом электросетей и с большим количеством потребителей из частного сектора, – сообщил председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев.

По данным мэрии, в 2020 году проектно-аналитический комитет администрации Улан-Удэ рассчитывал вместе с энергетиками стоимость перевода левобережной части на электроотопление для улучшения экологической обстановки. На реконструкцию электросетевого хозяйства Левобережья Улан-Удэнской агломерации, по предварительной оценке энергетиков, потребуется значительное финансирование – 1,7 млрд рублей.

– На Левом берегу подлежит реконструкции центр питания 110 киловольт. Кроме того, по Левому берегу мы взяли не территориальную привязку муниципалитетов, а привязку к электрической сети. В него входит граничащие с городом территории, – отметил директор филиала «Россети Сибирь» в Бурятии Сергей Козлов.

Модернизация электроэнергетики – часть паспорта республиканского проекта «Воздух». Кроме этого, паспорт предусматривает модернизацию и развитие теплоэнергетики, систем мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, совершенствование муниципального и республиканского законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Основная часть научных и исследовательских мероприятий уже находится в работе, отработка ведётся параллельно. Республиканский проект «Воздух» реализуется правительством Бурятии и администрацией Улан-Удэ, с научным сопровождением БИП СО РАН.
Мэрия Улан-Удэ электроснабжение
 
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