Они родились в Могойтуйском районе
Первую регистрацию двойняшек в этом году провели работники отдела ЗАГС Могойтуйского района Агинского Бурятского округа. Девочек назвали необычными именами Лиа и Миа.
Малыши родились в семье Чингиза и Елизаветы. Работники отдела ЗАГС с пожеланиями счастья, здоровья и благополучия вручили счастливому отцу первые государственные документы малышей – свидетельства о рождении.
Как сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья, в 2020 году на территории края было зарегистрировано рождение 126 двоен и двух троен.
В Агинском округе первых двойняшек района назвали Лиа и Миа
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