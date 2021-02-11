В Агинском округе первых двойняшек района назвали Лиа и Миа

Они родились в Могойтуйском районе



Первую регистрацию двойняшек в этом году провели работники отдела ЗАГС Могойтуйского района Агинского Бурятского округа. Девочек назвали необычными именами Лиа и Миа.



Малыши родились в семье Чингиза и Елизаветы. Работники отдела ЗАГС с пожеланиями счастья, здоровья и благополучия вручили счастливому отцу первые государственные документы малышей – свидетельства о рождении.



Как сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья, в 2020 году на территории края было зарегистрировано рождение 126 двоен и двух троен.

