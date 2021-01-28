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В Улан-Удэ зрителям покажут созданный в пандемию спектакль

В Улан-Удэ зрителям покажут созданный в пандемию спектакль
Общество,  Фото:Александра Данилова
Театр Бестужева покажет «Шведскую семью» профессора Густафа» зрителям

Государственный русский драматический театр имени Бестужева покажет зрителям один из спектаклей, созданных за время пандемии. Премьера для публики авторской комедии Сергея Левицкого «Шведская семья» профессора Густафа» (16+) состоится 4,5 февраля в 18.30 и 6, 7 февраля в 18.00.

По сюжету профессор океанологии Густаф Андерссон сделал великое научное открытие – он узнал, как сделать мир лучше, гуманней, милосерднее, как прекратить войны, как сделать всех добрее. Но в попытке спасти человечество он не может осчастливить даже свою собственную семью. Жена давно охладела к нему и не испытывает прежних чувств, сын ни во что не ставит отца, теща буквально терроризирует своими несуществующими болезнями, а дочь обвиняет его во всех своих любовных неудачах. И ему предстоит разобраться не только в семейных отношениях, но и спасти дело всей жизни от посягательств влиятельных людей, желающих заполучить его труд.

Режиссёр, художник и автор пьесы Сергей Левицкий впервые в своей практике обращается к самому популярному у зрителей жанру – «комедии положений». Однако, несмотря на весь комизм ситуаций, в которые попадают герои, режиссер вновь говорит о важном – о мире без насилия, об ответственности человека за то, что происходит вокруг, о том, что случается, если нет любви у самых близких людей.

– За время, пока театры были закрыты, наш репертуар пополнился несколькими спектаклями. Комедия «Шведская семья» профессора Густафа» – один из них, и мы рады, наконец, показать ее зрителям. Это трагикомичная история о жизни одной шведской семьи, глава которой стремится всех сделать счастливыми, забывая о самом себе. Остроумная и на первый взгляд легкая комедия, за тонким юмором которой скрывается глубокий смысл. Она позволит не только от души посмеяться, но и задуматься о чем-то большем, – говорит менеджер по связям с общественностью Юлия Федосова.



По информации пресс-службы театра имени Бестужева






спектакль Русский драмтеатр
 
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