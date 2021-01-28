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В Бурятии налоговая служба реализует проект «Общественное питание»

В Бурятии налоговая служба реализует проект «Общественное питание»
Общество,  Фото:pixabay.com
Налоговые органы будут адресно информировать налогоплательщиков сферы общественного питания о необходимости применения контрольно-кассовой техники

На территории России всеми организациями и ИП в обязательном порядке при расчётах применяется контрольно-кассовая техника, включенная в реестр ККТ.

Этот порядок распространяется и на случай ведения расчётов за оказанные услуги общепита.

- Эта норма направлена, в том числе, и на защиту прав потребителей, поскольку зачастую в спорных ситуациях наличие чека – это доказательство того, что услуга была оказана, товар приобретён. Поэтому потребитель имеет юридически за-крепленное право требовать чек при расчете за услугу или товар, - сообщили в пресс-службе УФНС России по Бурятии.

Из общего правила применения ККТ, согласно Федеральному закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ, предусмотрен ряд исключений.

К таким исключениям относятся:

1) расчёты без применения ККТ при обеспечении питанием обучающихся и работников образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, во время учебных занятий;

2) ИП, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» или налог для самозанятых (далее - НПД) в отношении доходов, облагаемых НПД;

3) расчёты без применения ККТ, осуществляемые в отдаленных или труднодоступных местностях.

Существует ещё одна категория ИП, которые вправе работать без ККТ до 1 июля 2021 года.

Это ИП, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг (в том числе общепит) - они вправе не применять ККТ при расчётах за такие товары, работы, услуги до 01.07.2021.

- Вопросы применения ККТ вынесены для освещения в СМИ в связи с тем, что в 2021 году Федеральная налоговая служба начинает реализацию отраслевого проекта «Общественное питание». Этот проект обращен на выведение из «тени» недобросовестных налогоплательщиков, работающих в сфере оказания услуг общественного питания и скрывающих свою выручку, - отметили в УФНС России по Бурятии.

Ожидается, что в результате повысится рост доходов бюджета за счёт сокращения теневого оборота рынка общественного питания и создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса.

В рамках реализации проекта налоговые органы:

- будут адресно информировать налогоплательщиков сферы общественного питания о необходимости применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов;

- проведут контрольные мероприятия в отношении недобросовестных налогоплательщиков.

налоги
 
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