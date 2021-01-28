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Педагог из Красноярского края переехала в Бурятию за двумя миллионами

Педагог из Красноярского края переехала в Бурятию за двумя миллионами
Общество, 
Учительница переехала вместе с семьёй

Одна из 30 победителей программы «Земский учитель» Анжела Олеговна Кизелёва прошла конкурсный отбор на должность учителя математики в Сувинскую школу Баргузинского района. Об этом сообщили в пресс-службе минобрнауки республики.

Анжела Кизелёва окончила Красноярский государственный педагогический университет имени Астафьева в 2019 году. По программе «Земский учитель» она переехала из города Ачинск Красноярского края в село Суво Баргузинского района в прошлом году.

- Это мой первый опыт работы. Трудности есть, они ощущаются во многом: это и нехватка личного профессионального опыта, нехватка материально-технического обеспечения, нехватка информационно-коммуникационных технологий. Бытовые условия, конечно тоже непростые. Спасибо мужу, который взял на себя львиную долю бытовых неудобств и помогает мне во всём. Сейчас моя адаптация и адаптация моей семьи, с которой я переехала, более-менее прошла. Я очень переживаю, как всё сложится дальше, и работа, и жизнь в целом. О стабильности пока говорить рано. От детей я в восторге, работе посвящаю всё рабочее и своё личное время. Мне нравится быть учителем, другом, наставником, помощником для ребят. С детьми полное понимание, я в них верю и с удовольствием иду на работу, забывая о всех трудностях, - рассказала Анжела Олеговна.

С 11 января начат приём документов по программе «Земский учитель - 2021», который продлится до 15 апреля 2021 года включительно.

Как сообщал «Байкал-Daily», по программе «Земский учитель» педагоги, переехавшие в сельскую местность, в Бурятии получают два миллиона рублей. Отчитываться о деньгах не нужно, тратить их можно, как угодно. Если в программу попадёт супружеская пара учителей, они получат сразу четыре миллиона. Отработать надо пять лет, после чего контракт считается выполненным.



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