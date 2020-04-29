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В Бурятии развернётся «битва» за учительские места с двумя миллионами

В Бурятии развернётся «битва» за учительские места с двумя миллионами
Общество,  Фото:pixabay.com
«Земскими учителями» в Бурятии готовы работать жители самых разных регионов

В Бурятии по программе «Земский учитель» хотят работать жители не только республики, но 17 других регионов. В их числе и педагоги из Санкт-Петербурга и Москвы.

На федеральный портал http://zemteacher.edu.ru подано уже 1012 заявок. Региональному центру обработки информации и оценки качества образования подали полный комплект документов 225 человек. При этом мест по программе «Земский учитель» в Бурятии в этом году всего 30. Так что отбирать будут самых лучших.

- Отмечается очень широкая география поданных на федеральном портале заявок претендентов, из 17 субъектов: Иркутская область, Забайкальский край, Республика Тыва, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Краснодарский край, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Оренбургская область, Республика Калмыкия, Ставропольский край, Чувашская Республика, Астраханская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, Нижегородская область (г. Арзамас), г. Санкт-Петербург, г. Москва, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минобрнауки Бурятии.

Приём заявлений и документов, а также регистрация претендентов на участие в конкурсном отборе продлены по 15 мая.

Проект «Земский учитель» предполагает единовременную выплату педагогам, переехавшим в сельскую местность. В целом по России эта выплата – миллион рублей. В регионах ДФО, в том числе в Бурятии, уже два миллиона. Отчитываться о деньгах не нужно, тратить их можно, как угодно. Если в программу попадёт супружеская пара учителей, они получат сразу четыре миллиона. Отработать надо пять лет, после чего контракт считается выполненным.

Как добавили в министерстве образования Бурятии, в целом в отрасли трудится 17675 педагогических работников (общее, дополнительное образование, а также среднее профессиональное и высшее образование). Дефицит кадров сохраняется.

Реальная потребность в учителях составляет 294 вакансии, из них по Улан-Удэ - 94. Наиболее острый дефицит кадров наблюдается по таким предметам, как английский язык – 88 вакансий, математика - 52, начальные классы – 47, русский язык и литература – 28.
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