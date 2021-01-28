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В Бурятии переплату по пособию выплатили из средств субсидии

В Бурятии переплату по пособию выплатили из средств субсидии
Общество,  Фото:pixabay.com
Должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч

Как выяснила прокурорская проверка, Хоринское управление образования нарушило бюджетное законодательство.

Установлено, что учреждение осуществило возврат переплаты пособия, выплаченного работнику детского сада, в размере 37 тысяч рублей. Однако перевод денежных средств в Фонд социального страхования произведён за счёт средств субсидии, предоставленной детскому саду на выполнение муниципального задания.

В отношении начальника районного управления образования возбуждено административное дело за нецелевое использование бюджетных средств. Должностному лицу назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
прокуратура
 
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