В Бурятии переплату по пособию выплатили из средств субсидии

Должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч



Как выяснила прокурорская проверка, Хоринское управление образования нарушило бюджетное законодательство.



Установлено, что учреждение осуществило возврат переплаты пособия, выплаченного работнику детского сада, в размере 37 тысяч рублей. Однако перевод денежных средств в Фонд социального страхования произведён за счёт средств субсидии, предоставленной детскому саду на выполнение муниципального задания.



В отношении начальника районного управления образования возбуждено административное дело за нецелевое использование бюджетных средств. Должностному лицу назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

