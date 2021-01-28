В Иркутске состоится хоккейный турнир на призы РПЦ

Команды Сибири разыграют путёвки на Красную площадь



Утверждены календари игр первого этапа турнира по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси сезона 2020/2021 годов. Отборочные соревнования среди хоккеистов 2009-2010 годов рождения пройдут в шести федеральных округах.



Соревнования в Сибирском федеральном округе проведут в Иркутске 30 и 31 января в ледовом дворце «Байкал». В отборочном этапе примут участие команды «Енисей» из Красноярска, «Юность» из Абакана, «Сибсельмаш» из Новосибирска, «Кузбасс» из Кемерово и сборная Иркутской области. Два обладателя путёвок на Красную площадь определятся по итогам 10 игр.



Отборочный турнир в ДФО состоится в Хабаровске на ледовой арене «Ерофей». Об этом сообщает пресс-служба федерации хоккея с мячом России.

