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В Иркутске состоится хоккейный турнир на призы РПЦ

В Иркутске состоится хоккейный турнир на призы РПЦ
Общество,  Фото:pixabay.com
Команды Сибири разыграют путёвки на Красную площадь

Утверждены календари игр первого этапа турнира по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси сезона 2020/2021 годов. Отборочные соревнования среди хоккеистов 2009-2010 годов рождения пройдут в шести федеральных округах.

Соревнования в Сибирском федеральном округе проведут в Иркутске 30 и 31 января в ледовом дворце «Байкал». В отборочном этапе примут участие команды «Енисей» из Красноярска, «Юность» из Абакана, «Сибсельмаш» из Новосибирска, «Кузбасс» из Кемерово и сборная Иркутской области. Два обладателя путёвок на Красную площадь определятся по итогам 10 игр.

Отборочный турнир в ДФО состоится в Хабаровске на ледовой арене «Ерофей». Об этом сообщает пресс-служба федерации хоккея с мячом России.
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