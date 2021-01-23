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Бурятия готовится к массовой вакцинации от коронавируса

Бурятия готовится к массовой вакцинации от коронавируса
Общество,  Фото:pixabay.com
В республику поступило 18 492 дозы вакцины

В Бурятии медицинские учреждения начали подготовку к вакцинации населения от коронавирусной инфекции. По республике развернут 21 пункт вакцинации: из них 9 пунктов по городу Улан-Удэ и 14 - в районах республики, которым доставлена вакцина. Поставки по всем районам завершены, в город Северобайкальск партия вакцины поступит в ближайшее время.

Для оперативной координации служб и ведомств, а также контроля исполнения планов соблюдения условий безопасности вакцинации в правительстве Бурятии создана рабочая группа. В ежедневном режиме она отрабатывает вопросы по организации вакцинации.

- В борьбе с пандемией особую значимость имеет вакцинация населения против COVID-19. На сегодняшний день это основное мероприятие в рамках профилактики заболевания. Количество инфекций, против которых удаётся создать вакцины, постоянно растёт. За последние 40 лет человечество узнало более 70 новых инфекций, и каждый год возникают инфекции, которые опасны для человека. И если бы не было прививок, иммунопрофилактики, то с ними справиться не удалось бы. Только путём создания коллективного иммунитета мы можем подавить вирус. Поэтому необходимо уделить самое пристальное внимание этому вопросу, - отметил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.

На сегодня в Бурятию поступило 18 492 дозы комбинированной векторной вакцины Гам-Ковид-Вак I и II компонента. По данным регистра вакцинированных привито 3492 человека. Прививки приоритетно начали ставить работникам здравоохранения, социальным и педагогическим работникам. На сегодняшний день остаток вакцины составляет 15 тысяч доз, сообщили в пресс-службе республиканского правительства. 

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