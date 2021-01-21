Ушёл из жизни заслуженный работник культуры Бурятии Бато-Дугар Дондоков

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры РБ

19 января 2021 года на 91 году жизни не стало Бато-Дугара Дондоковича Дондокова



- Бато-Дугар Дондокович – один из плеяды первых выпускников Бурят-Монгольского музыкально-театрального училища (ныне колледжа искусств), ставших известными деятелями бурятского искусства. С самого детства он мечтал стать музыкантом, несмотря на трудности целенаправленно стремясь к своей цели. Всю свою жизнь посвятил музыке и воспитанию юных дарований, - сообщает пресс-служба минкультуры РБ.



В 1967 году Бато-Дугар Дондоков стал первым директором детской школы искусств №5 Улан-Удэ. Талантливый руководитель и организатор, он собрал вокруг себя единомышленников и вывел учреждение на высокий профессиональный уровень. Им был заложен фундамент для дальнейшего развития школы, воспитавшей немало известных в стране и в мире музыкантов. С 1980 по 1983 годы Бато-Дугар Дондоков возглавлял совет директоров музыкальных школ города.



В дальнейшем он работал заместителем директора республиканского научно-методического центра (ныне республиканский центр народного творчества), затем заместителем председателя музыкального общества Бурятии. Его труд отмечен государственными и республиканскими наградами, почётным званием «Заслуженный работник культуры Бурятии».



В декабре 2020 года Бато-Дугару Дондоковичу исполнилось 90 лет. В последние годы он жил в Москве.

