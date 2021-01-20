В Улан-Удэнском дацане проведут последний хурал в году мыши

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Завтрашний день будет считаться особо благоприятным для благих деяний



Завтра, 21 января, в Улан-Удэнском дацане на Верхней Берёзовке состоится отошо хурал. Он начнётся в 9 часов утра. Это будет последний хурал в уходящем году железной белой мыши.



- Молебен в честь Будды Медицины, для излечения телесных недугов, ран, на успешное проведение операций, чтобы благополучно прошли роды, для обретения духовного и физического здоровья (проводится один раз в месяц). В этот день возводятся молитвы во благо всех живых существ, за долгую жизнь и особенно за здравие, избавление от болезни. Также, этот день считается благоприятным для всех благих деяний, так как совершенные благодеяния увеличиваются в сотни раз, - рассказали в Улан-Удэнском дацане.



Верующим советуют принести на хурал подношения для Будды Медицины (фрукты, сок, молоко, топлёное масло, цветы, благовония), а также себе, для обряда «даллга» молоко, пирожное, печенье, конфеты и т. д.



По окончании молебна рекомендуется брать с собой аршан (освященную воду) для омовения больных.

