Утром на крыльце учреждения родители пытались выяснить, почему их не пускают внутрь
В Улан-Удэ родители с детьми, приехавшие на представление Бурятского цирка, «поцеловали» двери учреждения культуры. По плану, мероприятие должно было состояться сегодня в 10 утра в Русском драматическом театре. Однако двери оказались закрыты, уже позже выяснилось – выступление было отменено.
- Они потом объяснили, что у них проблемы с сайтом, и по информации сайта у них было, что вообще билетов никто не купил, поэтому и отменили. Но это нам уже постфактум сообщили, по телефону. Изначально мы приехали все к 10. Детишек 20 насобиралось, и в минус 30 мы минут 10-15 просто ждали, пытаясь понять, что ж нас не запускают, - рассказывает улан-удэнец Петр, родитель.
В итоге мужчина, не дождавшись, развернулся и уехал вместе с ребёнком. Что касается самого выхода детсадовцев на выступление, то он был спланированным: билеты купили заранее, в понедельник – через сайт.
- В итоге договорились, что завтра на то же время за полцены пойдем на представление, то есть нам вернут половину стоимости билета, и мы всё-таки сходим на представление. В этом плане претензий нет, но детишки помёрзли, - отмечает горожанин.
Он добавляет, что, несмотря на разрешённую проблему, осадок остался.
В цирке «Байкал-Daily» объяснили отмену мероприятия техническими причинами.
- Цирк Бурятии приносит свои извинения зрителям, не сумевшим посетить представление сегодня в 10 часов 14 января, которое было отменено по техническим причинам. Те, кто купил билеты на 10.00 могут прийти на представление в 14.00 сегодня или же 15 января в 10.00. Еще раз приносим свои извинения в связи с произошедшими форс-мажорным обстоятельствами. По номеру телефона 89021635109 - работа с претензиями, - сообщили в учреждении.
В Улан-Удэ дети приехали в цирк, а выступление отменили
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