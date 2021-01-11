В России появится новый дорожный знак

Дорожный знак будет предупреждать о работе фото- и видеокамер



На российских дорогах с 1 марта 2021 года появится новый дорожный знак «Фотовидеофиксация». Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает RT.



Согласно документу, знак будет предупреждать о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД, и заменит привычные таблички с изображением камеры.



Его будут устанавливать на трассах вне поселений в 150-300 метров от начала снимаемого участка дороги и на въездах в населённые пункты.







