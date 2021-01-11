Дорожный знак будет предупреждать о работе фото- и видеокамер
На российских дорогах с 1 марта 2021 года появится новый дорожный знак «Фотовидеофиксация». Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает RT.
Согласно документу, знак будет предупреждать о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД, и заменит привычные таблички с изображением камеры.
Его будут устанавливать на трассах вне поселений в 150-300 метров от начала снимаемого участка дороги и на въездах в населённые пункты.
В России появится новый дорожный знак
Общество, Фото:
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