Представляем подборку фотографий Сергея Тарасенко
Несмотря на довольно непростой из-за пандемии коронавируса 2020 год, в нём всё же были интересные события, которые запечатлел фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко. Он поделился лучшими на его взгляд снимками.
В подборку попали кадры с чемпионата Бурятии по ледовым гонкам, репетиции «кремлёвского Сагаалгана», шаманского обряда очищения, музыкального фестиваля «UU.SOUND», масленицы в Этнографическом, выставки художника Бальжинимы Доржиева, турнира по «бухэ барилдаан», соревнований по бодибилдингу, города гуннов, освящения куличей, парада оркестров, огненного ритуала Жинсриг.
Сергей Тарасенко не обошёл стороной рынок в период пандемии, репетицию парада и сам парад Победы, голосование по поправкам в Конституцию России, велотур по сёлам Иволгинского района, приезд Стивена Сигала, Майдари хурал, 90-летие ВДВ, форум «Армия-2020», открытие дворца Будды Ваджрадхары, пленэр «Баргуджин Токум», выставку Зорикто Доржиева, а также путешествие по Тункинской долине, которое состоялось в конце года.
Каким 2020 год был в Бурятии можно прочитать по ссылке.
Лучшие фото 2020 года в Бурятии
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