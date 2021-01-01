Итого 2020-го: Каким он был в Бурятии Общество, Фото: Baikal-daily.ru, Сергей Тарасенко 1 января 2021 года – время подводить итоги, вспомнить, что хорошего и плохого произошло в уходящем году. «Байкал-Daily» предлагает совершить «путешествие во времени»

ЯНВАРЬ

Главной экологической новостью первого месяца 2020 года стало решение об отлове безнадзорных животных без их убийства. С 1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными, согласно которому все здоровые безнадзорные собаки должны быть стерилизованы, чипированы и отпущены.



Улан-Удэ получил из бюджета республики на эти работы более 19 миллионов рублей на 2020 года. В марте был заключен основной контракт с ООО «МИГ» на отлов 2395 собак. К августу исполнитель представил на приёмку почти 500 собак. В качестве доказательств компанией были представлены фотографии и видео. Однако уже к концу месяца «МИГ» прекратил свою работу. Новый аукцион по отлову безнадзорных животных в Улан-Удэ выиграла компания «Лайт Групп». В сентябре мэрия Улан-Удэ заключила с фирмой муниципальный контракт, по условиям которого подрядчик обязан до конца года отловить, стерилизовать и выпустить на улицы не менее 1433 собак. Сумма контракта составляет 12 млн рублей. Заявки на отлов бродячих собак принимаются по телефону 67-92-92. Однако возмущение горожан не стихает: во многих районах города жителям по-прежнему угрожают стаи собак, среди них немало животных без желтых бирок – знака отлова и положенной стерилизации.



Начало года ознаменовалось также чередой громких кадровых перестановок во властных органах. 17 января стало известно, что пост министра здравоохранения Бурятии – после встречи с главой республики – решил покинуть Дамбинима Самбуев, руководивший минздравом чуть более двух лет. Также уволился и замминистра здравоохранения Батор Будаев.



В марте, пройдя необходимые согласования, преемником на этом посту стала экс-депутат Народного Хурала Евгения Лудупова, ранее руководившая республиканской клинической больницей. Место Лудуповой в парламенте занял Сергей Козлов – директор филиала ПАО «МРСК Сибири» (ныне Россети Сибирь) — «Бурятэнерго».



Также в середине января с поста руководителя Пенсионного фонда в Бурятии ушёл 70-летний Евгений Ханхалаев, руководивший отделением больше 15 лет. Новым руководителем стал его бывший заместитель Климентий Шомоев.



Сменилось начальство и в министерстве природных ресурсов региона. Вместо подавшего в отставку Вадима Кантора новым министром после процедуры согласований назначен экс-заместитель мэра Улан-Удэ Алексей Хандархаев.



Но, пожалуй, наиболее резонансным событием первого месяца года стало смертельное ДТП, случившееся 5 января на трассе около прибайкальского села Батурино. Под колесами «Лэнд-Крузера», который, как в дальнейшем установили следственные органы, принадлежал теперь уже бывшему вице-спикеру Народного Хурала, экс-секретарю Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия» Баиру Жамбалову, погибла 17-летняя студентка Республиканского многоуровневого колледжа Галина Бурчевская.





Первоначально вину за смерть девушки взял на себя друг и бизнес-партнер Жамбалова Галуст Пилосян, спустя несколько часов добровольно явившийся в полицию с признанием. Он заявил, что был за рулём внедорожника, так как они с Жамбаловым «решили поменяться в тот день машинами». Однако позже следствие установит – джипом все-таки управлял Жамбалов, а Пилосян намеренно оговорил себя.



Высокопоставленного чиновника задержали в конце апреля, назначив в качестве меры пресечения по решению суда домашний арест. Следствие в результате кропотливой работы пришло к выводу, что за рулём в момент ДТП всё же был именно политик, а не кто-то другой. Было проведено более 10 сложных экспертиз. Жамбалов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряжённом с оставлением места его совершения, а также в оставлении в опасности, то есть в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ и ст. 125 УК РФ. 6 ноября следственное управление Следственного комитета по Бурятии сообщило о завершении предварительного следствия по уголовному делу.



За время расследования Баир Жамбалов потерял высокую должность заместителя председателя Народного Хурала (сейчас он рядовой депутат), а также пост секретаря Бурятского регионального отделения «Единой России». Жамбалов пытался через суд вернуть себе место вице-спикера, но безуспешно.



ФЕВРАЛЬ

Февраль вновь ознаменовался громким ДТП. 8 февраля на улице Октябрьская в Улан-Удэ 56-летний водитель «Лексуса» сбил двух женщин во дворе дома.



Видео с места ДТП появилось в соцсетях. Очевидец, снявший видео, утверждал, что водитель был «неадекватный, угрожал расправой свидетелям, а также сотрудникам ГАИ и следователю Следственного комитета». Медосвидетельствование показало, что водитель был пьян. Также, по словам очевидца, на место прибежала некая женщина, пытавшаяся взять вину на себя. Быстро выяснилось, что за рулём был представитель УФССП по Бурятии. Виновником оказался не рядовой пристав, а начальник одного из отделов. МВД по Бурятии возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».



Пострадавшая, лишившаяся ноги, не получала никакой помощи или компенсации от виновника. Более того, реабилитацию, после установки протеза, женщина проходила за свой счет, а после протез оплатил Региональный фонд социального страхования.



Сообщалось, что уголовное дело поступило в суд ещё в сентябре, за два месяца заседания переносились девять раз.



Неспокойно было и в спортивной жизни Бурятии. Громом среди ясного неба стало сообщение о задержании в Москве 2 февраля известного бурятского боксёра Георгия Кушиташвили — двукратного чемпиона России по боксу (2015 и 2018 годы), участника чемпионата мира-2019 в Екатеринбурге.



По версии следствия, у Георгия нашли пакетик с кокаином, а в ходе потасовки он сломал силовику нос. Защита утверждала, что росгвардеец сам ударился о стену после того, как Кушиташвили по-боксерски резко ушёл в сторону, однако впоследствии спортсмен признал вину и компенсировал потерпевшему вред в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, по результатам медицинского освидетельствования Кушиташвили выяснилось, что в момент задержания он был под действием кокаина. В сентябре Георгия Кушиташвили признали виновным по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков без цели сбыта) и ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Его приговорили к трём годам лишения свободы условно. Уроженцу Бурятии также назначен испытательный срок - два года.



Однако боксёр из Бурятии сможет выступать за сборную России после истечения трехлетнего условного срока. Об этом говорил Генеральный секретарь Федерации бокса России, президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев.



- Мы не бросим его, а он в свою очередь будет помогать федерации. Когда пройдёт срок его наказания, мы будем принимать решение относительно его полноценного возвращения в сборную, - подчеркнул Кремлёв.



Но любители спорта из Бурятии не остались без повода для радости – бурятский борец Александр Богомоев в феврале стал чемпионом Европы на соревнованиях в Риме. В финале в весовой категории до 61 кг он победил грузина Бека Ломтадзе – 3:2. Бронза – у армянина Арсена Аратюняна и Николая Охлопкова из Молдавии. Второй борец из Бурятии Балдан Цыжипов (до 125 кг) завоевал бронзу в схватке с украинским борцом Олександром Хоцяновским.



- А победу и золотую медаль я бы хотел посвятить своему другу, двукратному победителю первенств Европы, трагически погибшему Юрию Власко. Думаю, он всё видел и радуется за нас, - отметил Александр Богомоев.





Отличились и обе бурятские борицы, участвовавшие в чемпионате Европы в Риме, - Стальвира Оршуш и Мария Кузнецова завоевали бронзовые награды.



И уже с февраля в Бурятии почувствовалось тяжелое дыхание пандемии новой коронавирусной инфекции. Волонтёрский штаб в рамках социальной акции «Мы вместе» действовал в Бурятии с февраля по сентябрь. За это время волонтёры штаба помогли нескольким тысячам граждан. С октября этого года волонтёры, среди которых активисты ОНФ, волонтёры-медики, «Российские студенческие отряды» и другие некоммерческие организации, помогали пожилым и маломобильным гражданам своевременно получить льготные лекарственные препараты. Работа началась в помощь медучреждениям, которые обеспечивают льготные категории граждан жизненно необходимыми лекарствами.



Волонтёров со всей Бурятии наградили 5 декабря – в национальный День добровольца России. Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», учреждённые президентом России Владимиром Путиным.



- Весной, когда весь мир, вся страна столкнулись с коронавирусом, когда никто не был готов к таким масштабам, ваша помощь оказалась просто бесценной. Более тысячи человек волонтеров по всей республике помогали людям. Вы делаете огромную работу, развозите лекарства, оказываете помощь, реагируете на вызовы. Вы оказываете помощь тем людям, которым она наиболее необходима, - подчеркнул Алексей Цыденов.



МАРТ

В марте коронавирус только начинал набирать обороты. Всемирная организация здравоохранения объявила новую коронавирусную инфекцию пандемией. В связи с угрозой распространения коронавируса в стране с 28 марта по 12 мая были объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Многие россияне пострадали из-за введённых ограничений, к работе допускались некоторые предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность.



Чтобы поставить заслон на пути распространения вируса, власти страны, как и нашей республики, согласно указу президента России Владимира Путина ввели режим всеобщей самоизоляции с 31 марта по 5 апреля, который затем продлили до 30 апреля.

Кроме того, был введен строгий масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий. Коснулись эти меры и нашей республики.





С марта на 10 месяцев были закрыты театры (открыты только 20 декабря - при условии «одновременного присутствия не более 30% от общей вместимости»), библиотеки, музеи, цирки и другие культурно-массовые учреждения. К примеру, Русский драматический театр закрыл двери для зрителей в марте, успев показать премьерный спектакль по мотивам романа Александра Пушкина «Онегин». 91-й театральный сезон был завершён досрочно. Коллектив театра начал работу только 10 июля.



Одно из главных условий открытия театров - приобретение рециркуляторов, приборов по бесконтактному измерению температуры для республиканских учреждений культуры. На эти цели выделили 4,1 млн рублей из резервного фонда непредвиденных расходов правительства Бурятии.

Настоящая драма развернулась вокруг приехавшего на гастроли в Бурятию цирка «Золотой дракон». Артисты – люди и животные – приехали в республику еще в январе, но все карты спутала грянувшая пандемия и последовавшие ограничения. Как рассказывал Евгений Ким, директор цирка, артисты отработали только первую неделю марта, на второй уже закрылись. А дальше начались убытки, из-за тяжелого финансового положения под угрозой оказались животные. За время простоя в Улан-Удэ у цирковых зверей (их около 50) родились детёныши. К слову, жители Бурятии помогали животным сеном и овощами.

А с 29 марта была приостановлена работа кафе, ресторанов, столовых, буфетов, баров, закусочных. Разрешалась лишь доставка и обслуживание навынос. Сейчас заведениям общественного питания, согласно указу главы Бурятии, разрешили работать до 23 часов, причем со строгим соблюдением антиковидных мер.



30 марта закрылись городские парки. Парки «Юбилейный», имени Орешкова, имени Жанаева, «Молодёжный», «Кристальный» стали доступны для отдыхающих только 11 июня. Горожанам разрешили гулять, заниматься физической культурой, например, пробежками или скандинавской ходьбой. Развлекательные и детские игровые площадки пока закрыты.



А с 29 марта была приостановлена работа кафе, ресторанов, столовых, буфетов, баров, закусочных. Разрешалась лишь доставка и обслуживание навынос. Сейчас заведениям общественного питания, согласно указу главы Бурятии, разрешили работать до 23 часов, причем со строгим соблюдением антиковидных мер.30 марта закрылись городские парки. Парки «Юбилейный», имени Орешкова, имени Жанаева, «Молодёжный», «Кристальный» стали доступны для отдыхающих только 11 июня. Горожанам разрешили гулять, заниматься физической культурой, например, пробежками или скандинавской ходьбой. Развлекательные и детские игровые площадки пока закрыты.



Вместе с тем, правительство Бурятии утвердило перечень мер поддержки бизнеса и отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.



В него входят производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), мебели, ремонт и монтаж машин и оборудования, строительство зданий, строительные специализированные работы, операции с недвижимым имуществом, сбор, обработка и утилизация отходов, (обработка вторичного сырья), а также деятельность полиграфическая, рекламная, в области дизайна и фотографии, в области права и бухгалтерского учёта и предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки. К ним добавлены еще более 20 ОКВЭД. Среди добавленных видов деятельности – торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами, торговля сельскохозяйственным сырьём и живыми животными, общая врачебная практика, образование профессиональное среднее и дополнительное, техобслуживание и ремонт транспортных средств, деятельность агентов по оптовой торговле и многое другое.



- При этом налогоплательщики, для которых данные виды деятельности по состоянию на 1 марта являются основными, могут рассчитывать на отсрочку до 30 декабря 2020 года республиканских, местных (земельный и транспортный, налог на имущество организаций, УСН, ЕНВД) налогов и авансовых платежей по налогам за второй квартал, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Среди социальных мер поддержки – утвержденные президентом России выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. В Бурятии денежные средства были зачислены на счета 469 семей на 607 детей на общую сумму около 21 млн рублей. От жителей принято более 24 тысяч заявлений.



В марте определенный ажиотаж вызвал приезд в наш город известного блогера-урбаниста Ильи Варламова. Летом он выпустил долгожданное видео по итогам своего визита. Этот ролик посмотрели более полумиллиона пользователей. Варламов пришёл к выводу, что Улан-Удэ вовсе не так плох, как ему расписывали и в корне отличается от соседней Читы. Больше всего Варламову понравилось то, как сохранилась историческая архитектурная ткань – от дореволюционных домов в центре до районов сталинских построек. По итогам визита блогера в Улан-Удэ даже появилась скамейка «имени Варламова», которой позже городские власти скруглили углы.



Также с марта по ноябрь в республике прошёл IV республиканский смотр-конкурс «Победный марш культуры», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы. В рамках данного смотра прошёл конкурс на создание песен среди профессиональных и любительских композиторов.



По решению жюри победителями конкурса стали песни «У солдатской могилы» (музыка Виктора Усовича, слова Маргариты Афанасьевой) и «Би Буряад» (музыка Дулмы Сунраповой, слова Зорикто Тогочиева). На эти песни были сняты видеоклипы.

3 декабря министр культуры Соелма Дагаева наградила авторов лучших песен конкурса «Победный марш культуры». Композиторы Виктор Алексеевич Усович и Дулма Сунрапова получили дипломы победителей конкурса.



АПРЕЛЬ

Главная новость апреля – в Улан-Удэ стартовало строительство долгожданного третьего моста через Уду, который должен разгрузить транспортный поток центральной части города на 30% и напрямую связать Октябрьский и Железнодорожный районы. На строительство объекта из федерального бюджета направят около 7,5 млрд рублей.

Согласно контракту, мост должен быть сдан в конце 2024 года. Подрядчик строительства – московская фирма «Хотьковский автомост». Один из въездов на переправу организуют на пересечении улиц Лебедева, Сахьяновой и Трубачеева. В Советском районе построят развязку, которая соединит её с посёлком Лазо. Ещё одна появится в Железнодорожном – за железной дорогой. Непосредственного пересечения с железнодорожными путями не будет: появится автодорожный тоннель, который выйдет прямо на улицу Третья транспортная. Для удобства движения в этом месте построят путепровод. С одной стороны расположится дорога на Элеватор, с другой – на Кирзавод.





Мост через Уду и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахьяновой и 3-я Транспортная будет четырёхполосным. Его длина составит 202 метра, ширина – 26 метров. Строительная высота пролётного строения с учетом покрытия проезжей части составит 2864 мм. Мост будет освещён, оборудован камерами видеонаблюдения, водостоками, дорожными знаками. В последующем планируется благоустройство прилегающей территории к мосту и участка под ним.

К декабрю на правом берегу реки выполнены работы по устройству площадки для строительства опоры моста. На левом берегу выполняются работы по строительству второй опоры, надземного пешеходного перехода, а также переустройству сетей водоснабжения.

Ещё один значимый инфраструктурный проект, стартовавший в апреле, – комплексное благоустройство площади Советов.



Прежде всего, на площади вырубили все высокие тополя. Вместо них высадили 48 пока ещё молодых деревьев яблони сибирской. Планируется, что новые деревья должны стать продолжением яблоневой аллеи, высаженной от перекрёстка с ул. Советской до ул. Ербанова, с формированием в дальнейшем кроны яблонь в виде шара, что «продолжит единый ансамбль деревьев в центре города». Кроме того, помимо создания яблоневой аллеи, на площади Советов поменяли старую тротуарную плитку и обустроили остановки общественного транспорта. В целом заменили плитку вдоль улиц Ленина, Сухэ-Батора и Коммунистическая. Новая тротуарная плитка вибропрессованная, нескользящая и прочная, прослужит долгие годы, сообщали в мэрии. Кроме того, проведены работы по выравниванию гранитного бордюрного камня и заменены пять опор электроосвещения.





МАЙ

Май в Бурятии, по традиции, прошёл под знаком празднования 75-й юбилейной годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Хотя практически все мероприятия прошли в формате онлайн, они вызвали живой интерес у жителей республики.



В рамках юбилейных мероприятий в Музее истории Бурятии с 5 мая открылась масштабная выставка «Великая Победа / Агуу Илалта». В экспозиции, состоящей из нескольких разделов, представлены подлинные документы и фотографии, личные вещи участников войны, фронтовые письма, трофейные предметы, военная форма, оружие того времени. Безусловно, для всех будут интересны исторические предметы, принадлежащие Героям Советского Союза – китель генерал-майора И.В. Балдынова, вещи полковника В.Б. Борсоева, обмундирование снайпера Ж.Е. Тулаева, книжка снайпера А.М. Етобаева, золотые звезды В.Х. Хантаева и И.С. Иванова.



Накануне 75-й годовщины Великой Победы в Октябрьском районе Улан-Удэ прошло торжественное открытие четырёх бюстов Героев Советского Союза. Бюст в честь Петра Харитонова установили у школы №31, российского и советского художника, народного художника Бурятской АССР, заслуженного художника РСФСР Георгия Николаевича Москалева – на территории школы №63 в 112 квартале, во дворе прогимназии №108 в 102 квартале – бюст старшего сержанта Базара Ринчиновича Ринчино, у школы №52 – сержанта Рабоче-крестьянской Красной армии Осипа Андреевича Денисова. Инициатором установки бюстов выступила администрация Октябрьского района Улан-Удэ совместно с депутатами Улан-Удэнского городского Совета и Народного Хурала РБ.



А шестого мая, за три дня до праздника, на обновлённой площади Славы в Улан-Удэ установили памятник труженикам тыла и детям войны. Скульптурная композиция была изготовлена в Москве по проекту скульптора Алексея Чебоненко. Памятник состоит из четырёх бронзовых фигур. Это мужчина и мальчик, изготавливающие винт самолёта, и женщина с девочкой, которая держит сноп ржи. Все они олицетворяют стойкость, мужество и самоотверженность. Поддерживает скульптурную композицию бронзовая стела, в основании которой изображён элемент герба Бурятской АССР, а венчает её знамя Победы. Стела состоит из предметов, производившихся в тылу для нужд фронта, на стеле также прикреплены таблички с информацией о работе тыла.



9 мая жители Бурятии, не выходя из дома, посмотрели выступления артистов городских театров и студентов Колледжа искусств им. Чайковского. Включения проходили из Русского драмтеатра и Национального музея Бурятии. Вообще говоря, план праздничных мероприятий был весьма обширным – онлайн-концерты, Почётный караул у «Мемориала Победы», возложение цветов и гирлянды к памятнику Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского и Мемориалу Победы, традиционная акция «Знамя Победы», демонстрация авиатехники. Над городом пролетела группа из четырех истребителей СУ-30СМ, причем, на низкой высоте. Традиционный «Бессмертный полк» в этот раз тоже прошёл онлайн. По городу в День Победы проехали «Фронтовые бригады» с творческими номерами в честь ветеранов Великой Отечественной.



В формате онлайн прошла и традиционная международная культурная акция «Ночь музеев-2020». 18 мая музеи республики представили разнообразные мероприятия в интернет-пространстве на своих сайтах, а также в социальных сетях и мессенджерах. Основной темой акции в этом Году Памяти и Славы стала юбилейная дата 75-летия Великой Победы.





Но не только культурой жил май. В столице Бурятии набирает обороты программа «Зеленый город». В рамках программы запланированы достаточно амбициозные цели – к 2024 году на каждого жителя Улан-Удэ должно приходиться минимум 11 квадратных метров зеленых насаждений. Сегодня этот показатель составляет лишь 3,9 кв. м. В 2020 году на программу в бюджете города предусмотрели 30 млн рублей. За весну и лето высажено порядка 23 тыс. саженцев, 10 тыс. квадратных метров газонов, 8 тыс. квадратных метров цветочных клумб, а также построено 8 километров водопровода для полива зеленых насаждений. Средства предусмотрены также на полив и уход за растениями.



– Все кустарники и деревья будут поливаться за счет привозной воды, в некоторых местах мы запланировали порядка 5 млн рублей на стационарный полив, а те деревья, кустарники, которые высадят во дворах, на придомовых территориях, будут поливаться за счет многоквартирных домов – ТСЖ или управляющих компаний, – отметил мэр.



ИЮНЬ

Безусловно, главным политическим событием июня стало голосование по поправкам в Конституцию РФ, проходившее в Бурятии с 25 июня по 1 июля. По данным экзитполов на 28 июня, 75,39% участников голосования проголосовали за поправки в Конституцию, 24,53% проголосовали против, 0,08% испортили бюллетень. Явка на голосование по Конституции РФ в Бурятии составила 330 тысяч человек.

Основной этап голосования стартовал с 25 июня на всей территории республики. Голосование проходило на 837 участках для голосования: 814 – образованных в общем порядке, 23 – участки для голосования в местах временного пребывания участников голосования, а также вне помещений для голосования. Проголосовать в этот раз можно было и на дому – по письменным или устным обращениям.





24 июня на площади Советов в Улан-Удэ состоялся парад Победы. Дата была выбрана неслучайно – именно в этот день в 1945 году прошел легендарный Парад Победы на Красной площади. В нашем городе в параде приняло участие более тысячи военнослужащих, которые прошли пятнадцатью пешими расчетами, а также полсотни единиц боевой техники – во главе с легендарным Т-34.



Среди важных инфраструктурных проектов - презентация нового аэровокзального комплекса международного аэропорта «Байкал». Принято решение о расширении площади нового терминала в аэропорту с 5000 до 6500 квадратных метров. Увеличение площади аэровокзального комплекса позволит, как отмечают власти республики, повысить пропускную способность аэропорта. Планируемый ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса намечен на 2022 год.



В конце мая в Улан-Удэ начались работы по реконструкции сквера «Ровесникам, ушедшим в бой» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На сквер выделено 40 млн руб. Был проведён ремонт мемориальных стен и самого памятника «Черный тюльпан», вокруг него уложили гранит, тротуарную плитку.



При обновлении мемориала с фотографиями павших солдат нерадивые рабочие подрядчика саморезами испортили портреты воинов, что вызвало возмущение горожан. После горячих разговоров скандал удалось погасить, и к концу ремонта все портреты были изготовлены надлежащим образом. Хотя работы по благоустройству сквера изначально планировали закончить до конца августа, в итоге ремонт был завершен в конце октября.





Среди других инициатив июня – предложение об установке памятника известной общественнице Эржене Будаевой. Был объявлен конкурс на лучший эскиз будущего монумента.



Не обошлось и без капризов природы – в конце июня на Улан-Удэ обрушились сильные ливни. В результате за 15 минут дороги города превратились в целые реки. Горожане жаловались на затопленные дворы и размытые дороги, по которым совершенно невозможно передвигаться. Многие жилые дома остались без электричества, кого-то непогода чуть не оставила без авто – были выложены видео с последствиями ливня. Больше всего пострадали от стихии сотые кварталы.



ИЮЛЬ

Пропажа года – ночью 20 июля стало известно, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс», на борту которого находилось 6 человек. Борт вылетел из Кырена Тункинского района, однако точный маршрут его следования так и не выяснили.



Проходили дни, месяцы, но самолет так и не удалось найти. На помощь даже приходили местные шаманы, нашелся было свидетель, якобы видевший место падения машины, но всё оказалось безрезультатно. Масштабные поиски велись на территории Оны кинского и Тункинского районов Бурятии, а также на территории Черемховского района Иркутской области. В тайгу направились спасатели, были задействованы беспилотники «Лиза Алерт» и ВВО. Поиски были прекращены в конце сентября, невзирая на возмущение и мольбы родственников пропавших. Поиски возобновили в конце октября – на территории Иркутской области. С такой просьбой в Федеральное агентство воздушного транспорта обратился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В состав поисковой группы вошли сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области, министерства обороны, областной пожарно-спасательной службы. На основе анализа биллинговых данных с телефонов членов экипажа пропавшего самолёта установлено наиболее вероятное его место нахождения.



Поиски проводили по разработанному плану в течение четырёх дней в Черемховском районе. Всего во время поисковой операции с помощью самолётов и вертолётов было обследовано почти 37 тысяч кв. км на территории Бурятии и Иркутской области, беспилотными летательными аппаратами – около 1,7 тысяч кв. км. Наземные поисково-спасательные группы в Тункинском и Окинском районах Бурятии и в Черемховском районе Иркутской области обследовали территорию площадью 685 кв. км.



В июле случилось ещё одно громкое ДТП, жертвой которого стал известный в республике бизнесмен, депутат Народного Хурала 49-летний Александр Лоншаков. По сообщению УГИБДД по Бурятии, смертельное ДТП произошло днём 19 июля на трассе «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян». Водитель «Тойоты Лэнд Крузер» не справился с управлением и совершил опрокидывание на 357-м километре автодороги близ села Ярикто. От полученных травм водитель скончался на месте. Как отмечали его коллеги и друзья, А.Р. Лоншаков был одним из ответственных социальных бизнесменов и руководителей. Александр Лоншаков дважды избирался депутатом сельского поселения, работал в составе районного депутатского корпуса, где возглавлял комиссию по экономической политике и развитию инфраструктуры. В 2015 году был избран депутатом Народного Хурала РБ.



«Ударом по Байкалу» назвали некоторые эксперты принятый Госдумой законопроект, разрешивший вырубку леса на Байкале для расширения БАМа и Транссиба. Теперь до 31 декабря 2024 года строительство проекта Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей выведено из-под целого ряда экологических ограничений, в частности, позволяя сплошную вырубку леса на Байкале. И в центральной экологической зоне Байкальской природной территории допускается осуществление видов деятельности, необходимых для увеличения пропускной способности БАМа/Транссиба. Закон позволяет при строительстве и реконструкции железнодорожных объектов переводить земли лесного фонда в земли иных категорий, после чего допускается «проведение сплошных рубок».



Перечень объектов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки леса, определит правительство. В список запрещено включать объекты, предназначенные для постоянного или временного проживания граждан, а также объекты рекреационной и иной деятельности, не связанной с обеспечением функционирования БАМа/Транссиба. При этом без ограничения по срокам отменяется экологическая экспертиза при строительстве объектов инфраструктуры на особо охраняемых территориях регионального значения.



С рабочим визитом в Бурятии побывал зампред правительства России Марат Хуснуллин. Основной целью его поездки в республику стал осмотр крупных объектов строительства в Улан-Удэ. В первую очередь зампред проинспектировал комплексную застройку юго-западной и юго-восточной частей (100-е кварталы и 140-е кварталы) Улан-Удэ. Затем Марат Хуснуллин ознакомился с проектом строительства инженерных сетей в исторической части Улан-Удэ, что позволит создать условия для нового строительства с потенциалом в 184,6 тыс. кв. м. В том числе, 148,6 тыс. кв. м. жилого фонда, зданий Национальною музея и Национального театра «Байкал». Реализация проекта позволит улучшить архитектурный облик центральной части города, повысить инвестиционную привлекательность центральной части столицы республики. Для строительства инженерной инфраструктуры в рассматриваемой части города требуется 1,6 млрд рублей. Также Марат Хуснуллин побывал на строительстве моста через реку Уда и транссибирскую магистраль в створе ул. Сахьяновой и 3-я Транспортная. Вице-премьеру также представили планы по строительству Домостроительного комбината (ДСК) в Бурятии.



В июле в Бурятии вполне ожидаемо сменился уполномоченный по правам ребенка – новым детским омбудсменом стала Наталья Ганькина, ранее возглавлявшая отдел антикоррупционной экспертизы, договорной и судебной работы Государственно-правового комитета Администрации Главы и Правительства Бурятии. Всё дело в том, что к деятельности прежней защитницы прав детей Татьяны Вежевич накопилась масса вопросов, и депутаты просто не дали главе согласие на назначение Вежевич на обновлённую согласно нормам федерального закона должность.



АВГУСТ

Как гром среди ясного неба: утром 27 августа была задержана главный врач городской больницы №4 Наталья Бухольцева. Как выяснилось позже, бывшего заместителя министра здравоохранения и главного врача городской больницы № 4 задержали по подозрению сразу в двух преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере», и ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».



По версии следствия, в январе 2018 года главный врач поликлиники вступила в сговор с представителем коммерческой организации. Под видом оплаты договора аренды имущества они решили совершить хищение денежных средств учреждения путем явного завышения цены контракта, которая превысила 70 млн. рублей, хотя вся стоимость предоставляемого в аренду имущества едва достигала 17 млн. рублей. Более того, часть указанного в договоре имущества в поликлинику поступила лишь спустя год после подписания контракта. Тем не менее, главным врачом изначально подписан акт приемки данного имущества, и регулярно вносились платежи за его якобы использование. Таким образом, по версии следствия, в результате действий главного врача в сговоре с представителем коммерческой организации учреждению здравоохранения причинен ущерб в размере более 47,5 млн. рублей. На время следствия Наталья Бухольцева и ее соучастница помещены в следственный изолятор, несмотря на возмущение общественности и высказывания о смягчении приговора.



Также в конце августа стало известно, что в республике сменится митрополит. Прежний Владыка Савватий покинул Бурятию в связи с назначением по решению Священного синода на пост главы Чувашской митрополии.



«Преосвященным Чебоксарским и Чувашским, главой Чувашской митрополии быть митрополиту Улан-Удэнскому и Бурятскому Савватию, с освобождением его от управления Улан-Удэнской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды», — говорилось в сообщении Синода. Причиной перевода Савватия стала кончина 1 июня прежнего митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. Новым руководителем Бурятской митрополии назначен преосвященный Иосиф, до приезда в Бурятию возглавлявший Симбирскую митрополию, которая работает в пределах Ульяновской области.





В августе в Улан-Удэ представили проект благоустройства Гостиных рядов. Концепцию одобрила конкурсная комиссия в составе архитекторов, скульпторов, представителей городской администрации, депутатов Улан-Удэнского горсовета и общественников. Ранее мэрия объявила конкурс на разработку концепции благоустройства. Всего поступило пять заявок от молодых архитекторов и дизайнеров.



По итогам обсуждения первое место занял авторский коллектив двух дизайнеров – архитекторов Ксении Гадецкой и Мыдыгмы Бальжинимаевой. Их проект, отметили эксперты, отличается бережным отношением к сложившейся градостроительной планировочной структуре исторической застройки, расположенной вокруг объекта культурного наследия – Гостиных рядов. Проект-победитель будет принят за основу при разработке проектной документации по благоустройству территории. Территорию Гостиных рядов реконструируют в будущем в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Эта территория для благоустройства была выбрана по итогам общественного обсуждения в марте этого года.



СЕНТЯБРЬ

Осенью остро встал вопрос повышения уровня Байкала. Уровень воды в Байкале вплотную приблизился к населенным пунктам, и администрация Прибайкальского района ввела режим повышенной готовности.



Затопило низовые участки побережья возле населенных пунктов Жилино, Оймур, Дулан, Шигаево, Малое Колесово, Фофоново, Никольск. К счастью, стихия не затопила жилые застройки. Также наблюдался выход грунтовых вод в подпольях сёл Корсаково и Кабанск. В Турке Прибайкальского района при незначительном волнении волна доходила до приусадебных участков домов на первой линии. 25 сентября, по данным экспертов, уровень воды в Байкале обновил максимум за 13 лет и составил 457,09 сантиметра. Для сдерживания уровня проводился увеличенный сброс воды через Иркутскую ГЭС до 2,7 тысячи кубометров в секунду. Однако директор Байкальского института природопользования Ендон Гармаев 23 сентября предложил увеличить сброс через иркутскую ГЭС, чтобы избежать подтопления посёлков на бурятской стороне Байкала.



25-го сентября в Улан-Удэ должен был полноценно стартовать отопительный сезон, но жителям сотых пришлось мёрзнуть в своих домах более десяти дней. Причина – нерасторопность подрядной организации, занимавшейся реконструкцией изношенных теплосетей – не успели вовремя запустить теплотрассу. На устранение нештатной ситуации привлекли все имеющиеся силы – кроме энергетиков, на выручку пришли и частные компании, и общими усилиями удалось наладить нормальное теплоснабжение лишь к третьему октября. Вывод: есть субъективные и объективные причины срыва, однако это не снимает ответственности за происходящее с чиновников.



Немало возмущения горожан – родителей школьников – вызвали выявленные в ходе проверок общественников нарушения по обеспечению учащихся горячим питанием. Согласно новому федеральному закону, с 1 сентября ученики 1-4 классов обязаны получать в школе горячее питание. Активисты ОНФ в конце сентября провели рейд по школам, чтобы узнать, как Бурятия справляется с задачей по обеспечению бесплатным питанием школьников.



В нескольких сельских школах был выявлен ряд нарушений. Так, в начальных школах села Вознесеновка и села Верхний Саянтуй Тарбагатайского района активисты ОНФ установили нарушения температурного режима горячих обедов: блюда холоднее нормы, не соблюден баланс белков, жиров и углеводов. Между тем, в новом законе о горячем питании для школьников закреплён приоритет здорового и вкусного питания и обеспечения нормативов суточного потребления пищевых продуктов, когда должна быть обеспечена не только энергетическая ценность горячего питания, но и необходимое количество белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов.



Ожидаемым, но неприятным для горожан стало очередное повышение тарифа за проезд в общественном транспорте. Окончательное решение было принято на 13-й сессии депутатов городского Совета. В качестве аргументов перевозчики заявили: автобусов на линиях всё меньше, водители уходят, в итоге люди не могут приехать-уехать из отдалённых районов, а комфорт поездок стремительно падает. Депутаты согласились с приведёнными доводами, и проголосовали за повышение. Теперь проезд на автобусах стоит 24 рубля, на трамвае – 18 рублей, а маршруты дальнего следования подорожали до 28-34 рублей. Вопрос в том, дождёмся ли мы обещанного комфорта поездок, чистоты и тепла в салонах, повышения уровня сервиса.



Дети толком и не порадовались школьным будням – власти республики решили перевести крупные школы с численностью учащихся более тысячи человек на дистанционное обучение. Причина – обострение ситуации с ковидом. С 21 сентября дети остались дома.



- 30% учащихся будут переводиться на дистанционное образование. Это будет сменно – сначала 30% человек – одни классы, потом 30% - другие. Будет чередование. Для того, чтобы снизить концентрацию детей, снизить возможные риски взаимного заражения, мы крупные школы переводим на частичное дистанционное образование по графику. Плюс к ковидной ситуации у нас сказывается ситуация с ОРВИ. На сегодня у нас 900 человек в школах находятся на карантине, просто по гриппу и ОРВИ. Это тоже создает определенное напряжение, - заявил глава республики Алексей Цыденов.



При этом семь районных школ закрыли на карантин полностью. В 38 образовательных учреждениях на изоляцию отправили только некоторые классы, половина из них в Улан-Удэ. Причина не только в коронавирусе. В 12 школах республики дети остались дома из-за вспышек ОРВИ и гриппа. Но именно ковид заставил принять жёсткие меры.



ОКТЯБРЬ Осенью остро встал вопрос повышения уровня Байкала. Уровень воды в Байкале вплотную приблизился к населенным пунктам, и администрация Прибайкальского района ввела режим повышенной готовности.Затопило низовые участки побережья возле населенных пунктов Жилино, Оймур, Дулан, Шигаево, Малое Колесово, Фофоново, Никольск. К счастью, стихия не затопила жилые застройки. Также наблюдался выход грунтовых вод в подпольях сёл Корсаково и Кабанск. В Турке Прибайкальского района при незначительном волнении волна доходила до приусадебных участков домов на первой линии. 25 сентября, по данным экспертов, уровень воды в Байкале обновил максимум за 13 лет и составил 457,09 сантиметра. Для сдерживания уровня проводился увеличенный сброс воды через Иркутскую ГЭС до 2,7 тысячи кубометров в секунду. Однако директор Байкальского института природопользования Ендон Гармаев 23 сентября предложил увеличить сброс через иркутскую ГЭС, чтобы избежать подтопления посёлков на бурятской стороне Байкала.25-го сентября в Улан-Удэ должен был полноценно стартовать отопительный сезон, но жителям сотых пришлось мёрзнуть в своих домах более десяти дней. Причина – нерасторопность подрядной организации, занимавшейся реконструкцией изношенных теплосетей – не успели вовремя запустить теплотрассу. На устранение нештатной ситуации привлекли все имеющиеся силы – кроме энергетиков, на выручку пришли и частные компании, и общими усилиями удалось наладить нормальное теплоснабжение лишь к третьему октября. Вывод: есть субъективные и объективные причины срыва, однако это не снимает ответственности за происходящее с чиновников.Немало возмущения горожан – родителей школьников – вызвали выявленные в ходе проверок общественников нарушения по обеспечению учащихся горячим питанием. Согласно новому федеральному закону, с 1 сентября ученики 1-4 классов обязаны получать в школе горячее питание. Активисты ОНФ в конце сентября провели рейд по школам, чтобы узнать, как Бурятия справляется с задачей по обеспечению бесплатным питанием школьников.В нескольких сельских школах был выявлен ряд нарушений. Так, в начальных школах села Вознесеновка и села Верхний Саянтуй Тарбагатайского района активисты ОНФ установили нарушения температурного режима горячих обедов: блюда холоднее нормы, не соблюден баланс белков, жиров и углеводов. Между тем, в новом законе о горячем питании для школьников закреплён приоритет здорового и вкусного питания и обеспечения нормативов суточного потребления пищевых продуктов, когда должна быть обеспечена не только энергетическая ценность горячего питания, но и необходимое количество белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов.Ожидаемым, но неприятным для горожан стало очередное повышение тарифа за проезд в общественном транспорте. Окончательное решение было принято на 13-й сессии депутатов городского Совета. В качестве аргументов перевозчики заявили: автобусов на линиях всё меньше, водители уходят, в итоге люди не могут приехать-уехать из отдалённых районов, а комфорт поездок стремительно падает. Депутаты согласились с приведёнными доводами, и проголосовали за повышение. Теперь проезд на автобусах стоит 24 рубля, на трамвае – 18 рублей, а маршруты дальнего следования подорожали до 28-34 рублей. Вопрос в том, дождёмся ли мы обещанного комфорта поездок, чистоты и тепла в салонах, повышения уровня сервиса.Дети толком и не порадовались школьным будням – власти республики решили перевести крупные школы с численностью учащихся более тысячи человек на дистанционное обучение. Причина – обострение ситуации с ковидом. С 21 сентября дети остались дома.- 30% учащихся будут переводиться на дистанционное образование. Это будет сменно – сначала 30% человек – одни классы, потом 30% - другие. Будет чередование. Для того, чтобы снизить концентрацию детей, снизить возможные риски взаимного заражения, мы крупные школы переводим на частичное дистанционное образование по графику. Плюс к ковидной ситуации у нас сказывается ситуация с ОРВИ. На сегодня у нас 900 человек в школах находятся на карантине, просто по гриппу и ОРВИ. Это тоже создает определенное напряжение, - заявил глава республики Алексей Цыденов.При этом семь районных школ закрыли на карантин полностью. В 38 образовательных учреждениях на изоляцию отправили только некоторые классы, половина из них в Улан-Удэ. Причина не только в коронавирусе. В 12 школах республики дети остались дома из-за вспышек ОРВИ и гриппа. Но именно ковид заставил принять жёсткие меры.

Главная транспортная новость октября – в Бурятию поступили 42 новых автобуса марки «ПАЗ – Vector NEXT». 20 машин были закуплены в рамках программы «Народный бюджет», остальные – на средства Дальневосточной субсидии. При этом горожане проголосовали большинством голосов именно за улучшение автобусного парка. 10 новых автобусов распределили на самые напряженные маршруты – это Левый берег, Загорск, сотые квартала, микрорайоны Дивизионный, Комушка, Сосновый Бор, Забайкальский. Часть автобусов запущена по новым маршрутам, сформированным с учётом пассажиропотока, например, по Левобережному направлению – № 4А «Поселье – площадь Советов» (новый), ставший популярным новый маршрут № 10 «Аэропорт – Железнодорожный вокзал», по направлению в сотые кварталы: № 1, курсирующий от 115 квартала до Железнодорожного вокзала (новый), обслуживающие жителей 115 квартала № 70А и № 71А, и другие. Среди горожан новые автобусы вызвали, как и всегда, неоднозначные мнения – кому-то новые автобусы очень понравились и, действительно, упростили жизнь и сделали передвижение по городу комфортным. Кто-то же, наоборот, начал высмеивать «обновку» муниципального автопарка.



Позитивные новости: в Улан-Удэ объявили итоги республиканского конкурса «Папа может!», приуроченного ко Дню отца (отмечается в Бурятии в последнее воскресенье октября). Победу одержал уроженец Советского района Улан-Удэ Андрей Андреев. Цель конкурса «Папа может!» - показать высокую значимость отца в семье и его роль в воспитании детей, способствовать распространению лучшего опыта отцовского воспитания. Праздник закреплен на официальном уровне ещё в 2018 году.



В октябре свои позиции в топе новостей снова сохранил коронавирус, от недели к неделе набиравший обороты по числу заболевших и умерших. Власти республики ужесточили требование о ношении защитной маски не только во всех магазинах и ТЦ, но и в транспорте. С 28 октября водителей и кондукторов городского транспорта обязали не только самим находиться в масках, но и требовать соблюдения масочного режима с пассажиров. Усилили также рейды общественников по контролю городского транспорта на нарушения. Водителей маршруток начали штрафовать за пассажиров без масок.



Неблагополучная обстановка по коронавирусу стала причиной продления с 30 октября запрета на проведение любых массовых мероприятий и других ограничительных мероприятий в связи с ростом заболеваемости COVID-19.



Жителям Бурятии 65 лет и старше и людям с хроническими заболеваниями из группы риска рекомендовали оставаться на самоизоляции. На всей территории республики сохранился повсеместный масочный режим.



Но даже столь строгие ограничения не стали помехой для организаторов учебного семинара, на котором присутствовало около 200 человек. 25 октября в ресторане «Баран на корове» организовали целую шоу-программу. Мероприятие сетевой инвестиционной компании Life is good, заявлявшееся ранее как учебный семинар, плавно превратилось в масштабную вечеринку. По заявлению Роспотребнадзора, мероприятие повлекло формирование эпидемического риска распространения COVID-19. На организаторов мероприятия заведено административное дело, заведение по решению суда закрыли на 90 суток.

НОЯБРЬ

Логичным продолжением ограничительных мероприятий октября из-за разгула коронавируса стало решение властей с 16 ноября на 2 недели – до 30 ноября – приостановить деятельность всех мест массового пребывания – крупных магазинов, торговых центров, общепита, кинотеатров, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов, учреждений допобразования. Но – за исключением крупных федеральных сетей, например, «Эльдорадо» и других. Это вызвало возмущение собственников и арендаторов бутиков в торговых центра. Два дня раздосадованные торговцы собирались на стихийные митинги с требованием – дать им работать.



- Хочу сразу подчеркнуть, что ограничения только на две недели. Продления ограничений не будет. Если кто-то в тот период нарушит условия ограничений, то по иску Роспотребнадзора может быть закрыт уже на более длительный срок, - строго отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Утрата месяца – 12 ноября не стало первого президента республики Леонида Потапова. Сообщалось, что 6 ноября он был госпитализирован. Леониду Васильевичу было 85 лет, руководил республикой президент с 1994 по 2007 годы. Простились с ним 21 ноября, на траурной панихиде в здании ФСК присутствовали родные и близкие Леонида Васильевича, а также его бывшие коллеги и сподвижники. Почтить память первого президента республики пришли нынешний глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, экс-глава республики Вячеслав Наговицын и многие другие. Логичным продолжением ограничительных мероприятий октября из-за разгула коронавируса стало решение властей с 16 ноября на 2 недели – до 30 ноября – приостановить деятельность всех мест массового пребывания – крупных магазинов, торговых центров, общепита, кинотеатров, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов, учреждений допобразования. Но – за исключением крупных федеральных сетей, например, «Эльдорадо» и других. Это вызвало возмущение собственников и арендаторов бутиков в торговых центра. Два дня раздосадованные торговцы собирались на стихийные митинги с требованием – дать им работать.- Хочу сразу подчеркнуть, что ограничения только на две недели. Продления ограничений не будет. Если кто-то в тот период нарушит условия ограничений, то по иску Роспотребнадзора может быть закрыт уже на более длительный срок, - строго отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.Утрата месяца – 12 ноября не стало первого президента республики Леонида Потапова. Сообщалось, что 6 ноября он был госпитализирован. Леониду Васильевичу было 85 лет, руководил республикой президент с 1994 по 2007 годы. Простились с ним 21 ноября, на траурной панихиде в здании ФСК присутствовали родные и близкие Леонида Васильевича, а также его бывшие коллеги и сподвижники. Почтить память первого президента республики пришли нынешний глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, экс-глава республики Вячеслав Наговицын и многие другие.





Визит месяца – в ноябре в республике побывал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Целью поездки было посещение двух предприятий республики – Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения и Улан-Удэнского авиационного завода.



В августе приборостроительное объединение начало производства обеззараживателей воздуха. На сегодняшний день их, как и защитных масок, на предприятии производят в объеме 1000 штук. Результатом работы двух промышленных гигантов министр остался доволен. По его словам, Бурятия – один из немногих регионов, который показывает положительный результат экономического роста в 2020 году. Производительность в этом году составила 108,5%.



Авария месяца – в Закаменске 28 ноября произошла аварийная остановка центральной котельной. Произошёл разрыв магистрального трубопровода диаметром 400 мм. В домах жителей прекратилось теплоснабжение и подача горячей воды. Под отключение попали 69 многоквартирных домов, в которых проживают более 6 тысяч человек, 4 детских сада, Центр реабилитации несовершеннолетних и Дом для ветеранов. Авария была устранена к 10:00 утра 29 ноября. К 12 часам дня уже подключили 20 домов, детский сад, школу, поликлинику.



ДЕКАБРЬ

В сфере культуры в первом месяце зимы произошло немало радостных событий.



Писатель из Бурятии Константин Сонголов стал лауреатом общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева. В этом году организаторы конкурса получили 204 произведения. Было решено разделить произведения по трём номинациям: «Длинная проза», «Детская проза» и «Короткая проза». Константин Сонголов представил на суд жюри книгу «Если бы карма». Награждение победителей прошло 18 декабря, в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве».



А студенты 2 курса Колледжа искусств, обучающиеся по специальности «Театральное творчество», завоевали 1 место а художественного слова «Гамаюн», проведенного в онлайн-формате в г. Асбест, Свердловская область. Студенты победили в номинации «Литературный спектакль», руководитель группы – Эржена Борисовна Мартынова.



В декабре началась работа по созданию первого телеканала с круглосуточным вещанием на бурятском языке. Появится он после нового года, как отмечается, к празднованию Сагаалгана. Контент будет полностью на бурятском языке, и сейчас ведётся активный поиск и набор профессиональных специалистов, говорящих на бурятском. Телеканалу выделено 23 млн рублей по программе «Сохранение и развитие бурятского языка». Вещание будет происходить на территории Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.



Еще одна радостная новость – победа бурятских бууз на конкурсе «Вкусы России». Несмотря на непонятное и сложное голосование, наше национальное блюдо получило симпатии жюри. В честь этого глава Бурятии лично в прямом эфире слепил буузу и презентовал другие бурятские бренды, участвовавшие в конкурсе, - боргойскую баранину, облепиху, а также «Чай бурятских знахарей» и всеми любимую серу.



Ну, и куда же без новостей праздничной тематики. Во-первых, стало известно, когда в Бурятии, наконец, наступит долгожданный Сагаалган – праздник Белого месяца. В 2021 году Новый год по Лунному календарю наступит 12 февраля. По традиции, этот день, согласно указу главы Бурятии, объявлен выходным. А учитывая, что 12 февраля в 2021 году выпадает на пятницу, у жителей республики будет целых три выходных дня.



Еще одна удивительная новость, на этот раз с экологическим уклоном – на острове Ольхон учёные нашли лиственницу, возраст которой – почти 800 лет. В пятерку старейших деревьев России вошли два дерева из Прибайкальского национального парка. Одно из них возглавило список. Самым древним деревом признана лиственница «Страж Ольхона» возрастом 777 лет. Также в топ-5 старейших деревьев вошла сосна «Одинокий воин» возрастом 606 лет. Оба дерева произрастают на песчаных массивах острова Ольхон, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Радостные вести пришли и с тихоокеанского побережья – там 25 декабря заступил на боевое дежурство в составе Тихоокеанского флота корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенный на Комсомольском-на Амуре судостроительном заводе и названный в честь Героя России Алдара Цыденжапова.



По его инициативе мэра Игоря Шутенкова в Улан-Удэ запустили акцию «С четвертой поездки бесплатно», рассчитанную для активных пользователей городским муниципальным транспортом. Теперь каждая четвертая и последующая поездка в течение одного дня на автобусах и трамваях станет бесплатной для горожан. Но!



- Акция не действует, если банковская карта будет использована несколько раз на одном и том же терминале с интервалом времени между оплатами менее 30 минут, - сообщили в транспортном муниципальном управлении.



Отметим, волонтёры Улан-Удэ уже более двух месяцев имеют «зелёный свет» на проезд в общественном транспорте столицы.



Ну, и какой же праздник без ёлки. И в этом году главная городская красавица по праву вызвала восхищение горожан. Главный символ Нового года теперь светится каждый день с пяти часов вечера, как и архитектурная подсветка в городе.



Украшают красавицу тысяча красных и золотых шаров, а протяженность гирлянды – более 2 километров. Да и по высоте бурятская красавица даст фору многим другим – недаром наша ёлка входит в ТОП-15 самых высоких ёлок в России – высота ее равна 27,5 м.



Улан-удэнцы восхищённо фотографируются на фоне красавицы: «Самая лучшая и красивая ёлка, раньше у нас такой красоты не было».





«Байкал-Daily» от души поздравляет горожан и жителей республики с наступившим Новым годом! Желаем вам тихого счастья, неиссякаемого оптимизма и веры в лучшее. Даже в условиях ограничений желаем вам жить полной жизнью и наслаждаться каждым моментом в кругу близких и друзей!





Главной экологической новостью первого месяца 2020 года стало решение об отлове безнадзорных животных без их убийства. С 1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными, согласно которому все здоровые безнадзорные собаки должны быть стерилизованы, чипированы и отпущены.Улан-Удэ получил из бюджета республики на эти работы более 19 миллионов рублей на 2020 года. В марте был заключен основной контракт с ООО «МИГ» на отлов 2395 собак. К августу исполнитель представил на приёмку почти 500 собак. В качестве доказательств компанией были представлены фотографии и видео. Однако уже к концу месяца «МИГ» прекратил свою работу. Новый аукцион по отлову безнадзорных животных в Улан-Удэ выиграла компания «Лайт Групп». В сентябре мэрия Улан-Удэ заключила с фирмой муниципальный контракт, по условиям которого подрядчик обязан до конца года отловить, стерилизовать и выпустить на улицы не менее 1433 собак. Сумма контракта составляет 12 млн рублей. Заявки на отлов бродячих собак принимаются по телефону 67-92-92. Однако возмущение горожан не стихает: во многих районах города жителям по-прежнему угрожают стаи собак, среди них немало животных без желтых бирок – знака отлова и положенной стерилизации.Начало года ознаменовалось также чередой громких кадровых перестановок во властных органах. 17 января стало известно, что пост министра здравоохранения Бурятии – после встречи с главой республики – решил покинуть Дамбинима Самбуев, руководивший минздравом чуть более двух лет. Также уволился и замминистра здравоохранения Батор Будаев.В марте, пройдя необходимые согласования, преемником на этом посту стала экс-депутат Народного Хурала Евгения Лудупова, ранее руководившая республиканской клинической больницей. Место Лудуповой в парламенте занял Сергей Козлов – директор филиала ПАО «МРСК Сибири» (ныне Россети Сибирь) — «Бурятэнерго».Также в середине января с поста руководителя Пенсионного фонда в Бурятии ушёл 70-летний Евгений Ханхалаев, руководивший отделением больше 15 лет. Новым руководителем стал его бывший заместитель Климентий Шомоев.Сменилось начальство и в министерстве природных ресурсов региона. Вместо подавшего в отставку Вадима Кантора новым министром после процедуры согласований назначен экс-заместитель мэра Улан-Удэ Алексей Хандархаев.Но, пожалуй, наиболее резонансным событием первого месяца года стало смертельное ДТП, случившееся 5 января на трассе около прибайкальского села Батурино. Под колесами «Лэнд-Крузера», который, как в дальнейшем установили следственные органы, принадлежал теперь уже бывшему вице-спикеру Народного Хурала, экс-секретарю Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия» Баиру Жамбалову, погибла 17-летняя студентка Республиканского многоуровневого колледжа Галина Бурчевская.Первоначально вину за смерть девушки взял на себя друг и бизнес-партнер Жамбалова Галуст Пилосян, спустя несколько часов добровольно явившийся в полицию с признанием. Он заявил, что был за рулём внедорожника, так как они с Жамбаловым «решили поменяться в тот день машинами». Однако позже следствие установит – джипом все-таки управлял Жамбалов, а Пилосян намеренно оговорил себя.Высокопоставленного чиновника задержали в конце апреля, назначив в качестве меры пресечения по решению суда домашний арест. Следствие в результате кропотливой работы пришло к выводу, что за рулём в момент ДТП всё же был именно политик, а не кто-то другой. Было проведено более 10 сложных экспертиз. Жамбалов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряжённом с оставлением места его совершения, а также в оставлении в опасности, то есть в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ и ст. 125 УК РФ. 6 ноября следственное управление Следственного комитета по Бурятии сообщило о завершении предварительного следствия по уголовному делу.За время расследования Баир Жамбалов потерял высокую должность заместителя председателя Народного Хурала (сейчас он рядовой депутат), а также пост секретаря Бурятского регионального отделения «Единой России». Жамбалов пытался через суд вернуть себе место вице-спикера, но безуспешно.Февраль вновь ознаменовался громким ДТП. 8 февраля на улице Октябрьская в Улан-Удэ 56-летний водитель «Лексуса» сбил двух женщин во дворе дома.Видео с места ДТП появилось в соцсетях. Очевидец, снявший видео, утверждал, что водитель был «неадекватный, угрожал расправой свидетелям, а также сотрудникам ГАИ и следователю Следственного комитета». Медосвидетельствование показало, что водитель был пьян. Также, по словам очевидца, на место прибежала некая женщина, пытавшаяся взять вину на себя. Быстро выяснилось, что за рулём был представитель УФССП по Бурятии. Виновником оказался не рядовой пристав, а начальник одного из отделов. МВД по Бурятии возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».Пострадавшая, лишившаяся ноги, не получала никакой помощи или компенсации от виновника. Более того, реабилитацию, после установки протеза, женщина проходила за свой счет, а после протез оплатил Региональный фонд социального страхования.Сообщалось, что уголовное дело поступило в суд ещё в сентябре, за два месяца заседания переносились девять раз.Неспокойно было и в спортивной жизни Бурятии. Громом среди ясного неба стало сообщение о задержании в Москве 2 февраля известного бурятского боксёра Георгия Кушиташвили — двукратного чемпиона России по боксу (2015 и 2018 годы), участника чемпионата мира-2019 в Екатеринбурге.По версии следствия, у Георгия нашли пакетик с кокаином, а в ходе потасовки он сломал силовику нос. Защита утверждала, что росгвардеец сам ударился о стену после того, как Кушиташвили по-боксерски резко ушёл в сторону, однако впоследствии спортсмен признал вину и компенсировал потерпевшему вред в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, по результатам медицинского освидетельствования Кушиташвили выяснилось, что в момент задержания он был под действием кокаина. В сентябре Георгия Кушиташвили признали виновным по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков без цели сбыта) и ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Его приговорили к трём годам лишения свободы условно. Уроженцу Бурятии также назначен испытательный срок - два года.Однако боксёр из Бурятии сможет выступать за сборную России после истечения трехлетнего условного срока. Об этом говорил Генеральный секретарь Федерации бокса России, президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев.- Мы не бросим его, а он в свою очередь будет помогать федерации. Когда пройдёт срок его наказания, мы будем принимать решение относительно его полноценного возвращения в сборную, - подчеркнул Кремлёв.Но любители спорта из Бурятии не остались без повода для радости – бурятский борец Александр Богомоев в феврале стал чемпионом Европы на соревнованиях в Риме. В финале в весовой категории до 61 кг он победил грузина Бека Ломтадзе – 3:2. Бронза – у армянина Арсена Аратюняна и Николая Охлопкова из Молдавии. Второй борец из Бурятии Балдан Цыжипов (до 125 кг) завоевал бронзу в схватке с украинским борцом Олександром Хоцяновским.- А победу и золотую медаль я бы хотел посвятить своему другу, двукратному победителю первенств Европы, трагически погибшему Юрию Власко. Думаю, он всё видел и радуется за нас, - отметил Александр Богомоев.Отличились и обе бурятские борицы, участвовавшие в чемпионате Европы в Риме, - Стальвира Оршуш и Мария Кузнецова завоевали бронзовые награды.И уже с февраля в Бурятии почувствовалось тяжелое дыхание пандемии новой коронавирусной инфекции. Волонтёрский штаб в рамках социальной акции «Мы вместе» действовал в Бурятии с февраля по сентябрь. За это время волонтёры штаба помогли нескольким тысячам граждан. С октября этого года волонтёры, среди которых активисты ОНФ, волонтёры-медики, «Российские студенческие отряды» и другие некоммерческие организации, помогали пожилым и маломобильным гражданам своевременно получить льготные лекарственные препараты. Работа началась в помощь медучреждениям, которые обеспечивают льготные категории граждан жизненно необходимыми лекарствами.Волонтёров со всей Бурятии наградили 5 декабря – в национальный День добровольца России. Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», учреждённые президентом России Владимиром Путиным.- Весной, когда весь мир, вся страна столкнулись с коронавирусом, когда никто не был готов к таким масштабам, ваша помощь оказалась просто бесценной. Более тысячи человек волонтеров по всей республике помогали людям. Вы делаете огромную работу, развозите лекарства, оказываете помощь, реагируете на вызовы. Вы оказываете помощь тем людям, которым она наиболее необходима, - подчеркнул Алексей Цыденов.В марте коронавирус только начинал набирать обороты. Всемирная организация здравоохранения объявила новую коронавирусную инфекцию пандемией. В связи с угрозой распространения коронавируса в стране с 28 марта по 12 мая были объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Многие россияне пострадали из-за введённых ограничений, к работе допускались некоторые предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность.Чтобы поставить заслон на пути распространения вируса, власти страны, как и нашей республики, согласно указу президента России Владимира Путина ввели режим всеобщей самоизоляции с 31 марта по 5 апреля, который затем продлили до 30 апреля.С марта на 10 месяцев были закрыты театры (открыты только 20 декабря - при условии «одновременного присутствия не более 30% от общей вместимости»), библиотеки, музеи, цирки и другие культурно-массовые учреждения. К примеру, Русский драматический театр закрыл двери для зрителей в марте, успев показать премьерный спектакль по мотивам романа Александра Пушкина «Онегин». 91-й театральный сезон был завершён досрочно. Коллектив театра начал работу только 10 июля.Одно из главных условий открытия театров - приобретение рециркуляторов, приборов по бесконтактному измерению температуры для республиканских учреждений культуры. На эти цели выделили 4,1 млн рублей из резервного фонда непредвиденных расходов правительства Бурятии.Настоящая драма развернулась вокруг приехавшего на гастроли в Бурятию цирка «Золотой дракон». Артисты – люди и животные – приехали в республику еще в январе, но все карты спутала грянувшая пандемия и последовавшие ограничения. Как рассказывал Евгений Ким, директор цирка, артисты отработали только первую неделю марта, на второй уже закрылись. А дальше начались убытки, из-за тяжелого финансового положения под угрозой оказались животные. За время простоя в Улан-Удэ у цирковых зверей (их около 50) родились детёныши. К слову, жители Бурятии помогали животным сеном и овощами.Вместе с тем, правительство Бурятии утвердило перечень мер поддержки бизнеса и отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.В него входят производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи, готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), мебели, ремонт и монтаж машин и оборудования, строительство зданий, строительные специализированные работы, операции с недвижимым имуществом, сбор, обработка и утилизация отходов, (обработка вторичного сырья), а также деятельность полиграфическая, рекламная, в области дизайна и фотографии, в области права и бухгалтерского учёта и предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки. К ним добавлены еще более 20 ОКВЭД. Среди добавленных видов деятельности – торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами, торговля сельскохозяйственным сырьём и живыми животными, общая врачебная практика, образование профессиональное среднее и дополнительное, техобслуживание и ремонт транспортных средств, деятельность агентов по оптовой торговле и многое другое.- При этом налогоплательщики, для которых данные виды деятельности по состоянию на 1 марта являются основными, могут рассчитывать на отсрочку до 30 декабря 2020 года республиканских, местных (земельный и транспортный, налог на имущество организаций, УСН, ЕНВД) налогов и авансовых платежей по налогам за второй квартал, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Среди социальных мер поддержки – утвержденные президентом России выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. В Бурятии денежные средства были зачислены на счета 469 семей на 607 детей на общую сумму около 21 млн рублей. От жителей принято более 24 тысяч заявлений.В марте определенный ажиотаж вызвал приезд в наш город известного блогера-урбаниста Ильи Варламова. Летом он выпустил долгожданное видео по итогам своего визита. Этот ролик посмотрели более полумиллиона пользователей. Варламов пришёл к выводу, что Улан-Удэ вовсе не так плох, как ему расписывали и в корне отличается от соседней Читы. Больше всего Варламову понравилось то, как сохранилась историческая архитектурная ткань – от дореволюционных домов в центре до районов сталинских построек. По итогам визита блогера в Улан-Удэ даже появилась скамейка «имени Варламова», которой позже городские власти скруглили углы.Также с марта по ноябрь в республике прошёл IV республиканский смотр-конкурс «Победный марш культуры», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы. В рамках данного смотра прошёл конкурс на создание песен среди профессиональных и любительских композиторов.По решению жюри победителями конкурса стали песни «У солдатской могилы» (музыка Виктора Усовича, слова Маргариты Афанасьевой) и «Би Буряад» (музыка Дулмы Сунраповой, слова Зорикто Тогочиева). На эти песни были сняты видеоклипы.3 декабря министр культуры Соелма Дагаева наградила авторов лучших песен конкурса «Победный марш культуры». Композиторы Виктор Алексеевич Усович и Дулма Сунрапова получили дипломы победителей конкурса.Главная новость апреля – в Улан-Удэ стартовало строительство долгожданного третьего моста через Уду, который должен разгрузить транспортный поток центральной части города на 30% и напрямую связать Октябрьский и Железнодорожный районы. На строительство объекта из федерального бюджета направят около 7,5 млрд рублей.Но не только культурой жил май. В столице Бурятии набирает обороты программа «Зеленый город». В рамках программы запланированы достаточно амбициозные цели – к 2024 году на каждого жителя Улан-Удэ должно приходиться минимум 11 квадратных метров зеленых насаждений. Сегодня этот показатель составляет лишь 3,9 кв. м. В 2020 году на программу в бюджете города предусмотрели 30 млн рублей. За весну и лето высажено порядка 23 тыс. саженцев, 10 тыс. квадратных метров газонов, 8 тыс. квадратных метров цветочных клумб, а также построено 8 километров водопровода для полива зеленых насаждений. Средства предусмотрены также на полив и уход за растениями.– Все кустарники и деревья будут поливаться за счет привозной воды, в некоторых местах мы запланировали порядка 5 млн рублей на стационарный полив, а те деревья, кустарники, которые высадят во дворах, на придомовых территориях, будут поливаться за счет многоквартирных домов – ТСЖ или управляющих компаний, – отметил мэр.Основной этап голосования стартовал с 25 июня на всей территории республики. Голосование проходило на 837 участках для голосования: 814 – образованных в общем порядке, 23 – участки для голосования в местах временного пребывания участников голосования, а также вне помещений для голосования. Проголосовать в этот раз можно было и на дому – по письменным или устным обращениям.24 июня на площади Советов в Улан-Удэ состоялся парад Победы. Дата была выбрана неслучайно – именно в этот день в 1945 году прошел легендарный Парад Победы на Красной площади. В нашем городе в параде приняло участие более тысячи военнослужащих, которые прошли пятнадцатью пешими расчетами, а также полсотни единиц боевой техники – во главе с легендарным Т-34.Среди важных инфраструктурных проектов - презентация нового аэровокзального комплекса международного аэропорта «Байкал». Принято решение о расширении площади нового терминала в аэропорту с 5000 до 6500 квадратных метров. Увеличение площади аэровокзального комплекса позволит, как отмечают власти республики, повысить пропускную способность аэропорта. Планируемый ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса намечен на 2022 год.В конце мая в Улан-Удэ начались работы по реконструкции сквера «Ровесникам, ушедшим в бой» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На сквер выделено 40 млн руб. Был проведён ремонт мемориальных стен и самого памятника «Черный тюльпан», вокруг него уложили гранит, тротуарную плитку.При обновлении мемориала с фотографиями павших солдат нерадивые рабочие подрядчика саморезами испортили портреты воинов, что вызвало возмущение горожан. После горячих разговоров скандал удалось погасить, и к концу ремонта все портреты были изготовлены надлежащим образом. Хотя работы по благоустройству сквера изначально планировали закончить до конца августа, в итоге ремонт был завершен в конце октября.Среди других инициатив июня – предложение об установке памятника известной общественнице Эржене Будаевой. Был объявлен конкурс на лучший эскиз будущего монумента.Не обошлось и без капризов природы – в конце июня на Улан-Удэ обрушились сильные ливни. В результате за 15 минут дороги города превратились в целые реки. Горожане жаловались на затопленные дворы и размытые дороги, по которым совершенно невозможно передвигаться. Многие жилые дома остались без электричества, кого-то непогода чуть не оставила без авто – были выложены видео с последствиями ливня. Больше всего пострадали от стихии сотые кварталы.Пропажа года – ночью 20 июля стало известно, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс», на борту которого находилось 6 человек. Борт вылетел из Кырена Тункинского района, однако точный маршрут его следования так и не выяснили.Проходили дни, месяцы, но самолет так и не удалось найти. На помощь даже приходили местные шаманы, нашелся было свидетель, якобы видевший место падения машины, но всё оказалось безрезультатно. Масштабные поиски велись на территории Оны кинского и Тункинского районов Бурятии, а также на территории Черемховского района Иркутской области. В тайгу направились спасатели, были задействованы беспилотники «Лиза Алерт» и ВВО. Поиски были прекращены в конце сентября, невзирая на возмущение и мольбы родственников пропавших. Поиски возобновили в конце октября – на территории Иркутской области. С такой просьбой в Федеральное агентство воздушного транспорта обратился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В состав поисковой группы вошли сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области, министерства обороны, областной пожарно-спасательной службы. На основе анализа биллинговых данных с телефонов членов экипажа пропавшего самолёта установлено наиболее вероятное его место нахождения.Поиски проводили по разработанному плану в течение четырёх дней в Черемховском районе. Всего во время поисковой операции с помощью самолётов и вертолётов было обследовано почти 37 тысяч кв. км на территории Бурятии и Иркутской области, беспилотными летательными аппаратами – около 1,7 тысяч кв. км. Наземные поисково-спасательные группы в Тункинском и Окинском районах Бурятии и в Черемховском районе Иркутской области обследовали территорию площадью 685 кв. км.В июле случилось ещё одно громкое ДТП, жертвой которого стал известный в республике бизнесмен, депутат Народного Хурала 49-летний Александр Лоншаков. По сообщению УГИБДД по Бурятии, смертельное ДТП произошло днём 19 июля на трассе «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян». Водитель «Тойоты Лэнд Крузер» не справился с управлением и совершил опрокидывание на 357-м километре автодороги близ села Ярикто. От полученных травм водитель скончался на месте. Как отмечали его коллеги и друзья, А.Р. Лоншаков был одним из ответственных социальных бизнесменов и руководителей. Александр Лоншаков дважды избирался депутатом сельского поселения, работал в составе районного депутатского корпуса, где возглавлял комиссию по экономической политике и развитию инфраструктуры. В 2015 году был избран депутатом Народного Хурала РБ.«Ударом по Байкалу» назвали некоторые эксперты принятый Госдумой законопроект, разрешивший вырубку леса на Байкале для расширения БАМа и Транссиба. Теперь до 31 декабря 2024 года строительство проекта Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей выведено из-под целого ряда экологических ограничений, в частности, позволяя сплошную вырубку леса на Байкале. И в центральной экологической зоне Байкальской природной территории допускается осуществление видов деятельности, необходимых для увеличения пропускной способности БАМа/Транссиба. Закон позволяет при строительстве и реконструкции железнодорожных объектов переводить земли лесного фонда в земли иных категорий, после чего допускается «проведение сплошных рубок».Перечень объектов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки леса, определит правительство. В список запрещено включать объекты, предназначенные для постоянного или временного проживания граждан, а также объекты рекреационной и иной деятельности, не связанной с обеспечением функционирования БАМа/Транссиба. При этом без ограничения по срокам отменяется экологическая экспертиза при строительстве объектов инфраструктуры на особо охраняемых территориях регионального значения.С рабочим визитом в Бурятии побывал зампред правительства России Марат Хуснуллин. Основной целью его поездки в республику стал осмотр крупных объектов строительства в Улан-Удэ. В первую очередь зампред проинспектировал комплексную застройку юго-западной и юго-восточной частей (100-е кварталы и 140-е кварталы) Улан-Удэ. Затем Марат Хуснуллин ознакомился с проектом строительства инженерных сетей в исторической части Улан-Удэ, что позволит создать условия для нового строительства с потенциалом в 184,6 тыс. кв. м. В том числе, 148,6 тыс. кв. м. жилого фонда, зданий Национальною музея и Национального театра «Байкал». Реализация проекта позволит улучшить архитектурный облик центральной части города, повысить инвестиционную привлекательность центральной части столицы республики. Для строительства инженерной инфраструктуры в рассматриваемой части города требуется 1,6 млрд рублей. Также Марат Хуснуллин побывал на строительстве моста через реку Уда и транссибирскую магистраль в створе ул. Сахьяновой и 3-я Транспортная. Вице-премьеру также представили планы по строительству Домостроительного комбината (ДСК) в Бурятии.В июле в Бурятии вполне ожидаемо сменился уполномоченный по правам ребенка – новым детским омбудсменом стала Наталья Ганькина, ранее возглавлявшая отдел антикоррупционной экспертизы, договорной и судебной работы Государственно-правового комитета Администрации Главы и Правительства Бурятии. Всё дело в том, что к деятельности прежней защитницы прав детей Татьяны Вежевич накопилась масса вопросов, и депутаты просто не дали главе согласие на назначение Вежевич на обновлённую согласно нормам федерального закона должность.Как гром среди ясного неба: утром 27 августа была задержана главный врач городской больницы №4 Наталья Бухольцева. Как выяснилось позже, бывшего заместителя министра здравоохранения и главного врача городской больницы № 4 задержали по подозрению сразу в двух преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере», и ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».По версии следствия, в январе 2018 года главный врач поликлиники вступила в сговор с представителем коммерческой организации. Под видом оплаты договора аренды имущества они решили совершить хищение денежных средств учреждения путем явного завышения цены контракта, которая превысила 70 млн. рублей, хотя вся стоимость предоставляемого в аренду имущества едва достигала 17 млн. рублей. Более того, часть указанного в договоре имущества в поликлинику поступила лишь спустя год после подписания контракта. Тем не менее, главным врачом изначально подписан акт приемки данного имущества, и регулярно вносились платежи за его якобы использование. Таким образом, по версии следствия, в результате действий главного врача в сговоре с представителем коммерческой организации учреждению здравоохранения причинен ущерб в размере более 47,5 млн. рублей. На время следствия Наталья Бухольцева и ее соучастница помещены в следственный изолятор, несмотря на возмущение общественности и высказывания о смягчении приговора.Также в конце августа стало известно, что в республике сменится митрополит. Прежний Владыка Савватий покинул Бурятию в связи с назначением по решению Священного синода на пост главы Чувашской митрополии.«Преосвященным Чебоксарским и Чувашским, главой Чувашской митрополии быть митрополиту Улан-Удэнскому и Бурятскому Савватию, с освобождением его от управления Улан-Удэнской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды», — говорилось в сообщении Синода. Причиной перевода Савватия стала кончина 1 июня прежнего митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. Новым руководителем Бурятской митрополии назначен преосвященный Иосиф, до приезда в Бурятию возглавлявший Симбирскую митрополию, которая работает в пределах Ульяновской области.В августе в Улан-Удэ представили проект благоустройства Гостиных рядов. Концепцию одобрила конкурсная комиссия в составе архитекторов, скульпторов, представителей городской администрации, депутатов Улан-Удэнского горсовета и общественников. Ранее мэрия объявила конкурс на разработку концепции благоустройства. Всего поступило пять заявок от молодых архитекторов и дизайнеров.По итогам обсуждения первое место занял авторский коллектив двух дизайнеров – архитекторов Ксении Гадецкой и Мыдыгмы Бальжинимаевой. Их проект, отметили эксперты, отличается бережным отношением к сложившейся градостроительной планировочной структуре исторической застройки, расположенной вокруг объекта культурного наследия – Гостиных рядов. Проект-победитель будет принят за основу при разработке проектной документации по благоустройству территории. Территорию Гостиных рядов реконструируют в будущем в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Эта территория для благоустройства была выбрана по итогам общественного обсуждения в марте этого года.Визит месяца – в ноябре в республике побывал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Целью поездки было посещение двух предприятий республики – Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения и Улан-Удэнского авиационного завода.В августе приборостроительное объединение начало производства обеззараживателей воздуха. На сегодняшний день их, как и защитных масок, на предприятии производят в объеме 1000 штук. Результатом работы двух промышленных гигантов министр остался доволен. По его словам, Бурятия – один из немногих регионов, который показывает положительный результат экономического роста в 2020 году. Производительность в этом году составила 108,5%.Авария месяца – в Закаменске 28 ноября произошла аварийная остановка центральной котельной. Произошёл разрыв магистрального трубопровода диаметром 400 мм. В домах жителей прекратилось теплоснабжение и подача горячей воды. Под отключение попали 69 многоквартирных домов, в которых проживают более 6 тысяч человек, 4 детских сада, Центр реабилитации несовершеннолетних и Дом для ветеранов. Авария была устранена к 10:00 утра 29 ноября. К 12 часам дня уже подключили 20 домов, детский сад, школу, поликлинику.В сфере культуры в первом месяце зимы произошло немало радостных событий.Писатель из Бурятии Константин Сонголов стал лауреатом общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева. В этом году организаторы конкурса получили 204 произведения. Было решено разделить произведения по трём номинациям: «Длинная проза», «Детская проза» и «Короткая проза». Константин Сонголов представил на суд жюри книгу «Если бы карма». Награждение победителей прошло 18 декабря, в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве».А студенты 2 курса Колледжа искусств, обучающиеся по специальности «Театральное творчество», завоевали 1 место а художественного слова «Гамаюн», проведенного в онлайн-формате в г. Асбест, Свердловская область. Студенты победили в номинации «Литературный спектакль», руководитель группы – Эржена Борисовна Мартынова.В декабре началась работа по созданию первого телеканала с круглосуточным вещанием на бурятском языке. Появится он после нового года, как отмечается, к празднованию Сагаалгана. Контент будет полностью на бурятском языке, и сейчас ведётся активный поиск и набор профессиональных специалистов, говорящих на бурятском. Телеканалу выделено 23 млн рублей по программе «Сохранение и развитие бурятского языка». Вещание будет происходить на территории Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.Еще одна радостная новость – победа бурятских бууз на конкурсе «Вкусы России». Несмотря на непонятное и сложное голосование, наше национальное блюдо получило симпатии жюри. В честь этого глава Бурятии лично в прямом эфире слепил буузу и презентовал другие бурятские бренды, участвовавшие в конкурсе, - боргойскую баранину, облепиху, а также «Чай бурятских знахарей» и всеми любимую серу.Ну, и куда же без новостей праздничной тематики. Во-первых, стало известно, когда в Бурятии, наконец, наступит долгожданный Сагаалган – праздник Белого месяца. В 2021 году Новый год по Лунному календарю наступит 12 февраля. По традиции, этот день, согласно указу главы Бурятии, объявлен выходным. А учитывая, что 12 февраля в 2021 году выпадает на пятницу, у жителей республики будет целых три выходных дня.Еще одна удивительная новость, на этот раз с экологическим уклоном – на острове Ольхон учёные нашли лиственницу, возраст которой – почти 800 лет. В пятерку старейших деревьев России вошли два дерева из Прибайкальского национального парка. Одно из них возглавило список. Самым древним деревом признана лиственница «Страж Ольхона» возрастом 777 лет. Также в топ-5 старейших деревьев вошла сосна «Одинокий воин» возрастом 606 лет. Оба дерева произрастают на песчаных массивах острова Ольхон, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».Радостные вести пришли и с тихоокеанского побережья – там 25 декабря заступил на боевое дежурство в составе Тихоокеанского флота корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенный на Комсомольском-на Амуре судостроительном заводе и названный в честь Героя России Алдара Цыденжапова.По его инициативе мэра Игоря Шутенкова в Улан-Удэ запустили акцию «С четвертой поездки бесплатно», рассчитанную для активных пользователей городским муниципальным транспортом. Теперь каждая четвертая и последующая поездка в течение одного дня на автобусах и трамваях станет бесплатной для горожан. Но!- Акция не действует, если банковская карта будет использована несколько раз на одном и том же терминале с интервалом времени между оплатами менее 30 минут, - сообщили в транспортном муниципальном управлении.Отметим, волонтёры Улан-Удэ уже более двух месяцев имеют «зелёный свет» на проезд в общественном транспорте столицы.Ну, и какой же праздник без ёлки. И в этом году главная городская красавица по праву вызвала восхищение горожан. Главный символ Нового года теперь светится каждый день с пяти часов вечера, как и архитектурная подсветка в городе.Украшают красавицу тысяча красных и золотых шаров, а протяженность гирлянды – более 2 километров. Да и по высоте бурятская красавица даст фору многим другим – недаром наша ёлка входит в ТОП-15 самых высоких ёлок в России – высота ее равна 27,5 м.Улан-удэнцы восхищённо фотографируются на фоне красавицы: «Самая лучшая и красивая ёлка, раньше у нас такой красоты не было». 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