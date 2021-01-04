Убийство произошло после ссоры
1 января около 20 часов во дворе дома села Малета в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
В ходе совместной работы следователей и полицейских по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний сын женщины. По данным следствия, из-за небольшой ссоры злоумышленник убил мать, дважды ударив её ножом, а затем вытащил тело женщины во двор, где попытался сжечь.
- Следователи провели комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств совершённого преступления, а также сбору и закреплению доказательств. В ходе осмотра места происшествия изъяты необходимые образцы веществ и предметы, в том числе орудие преступления. По изъятым предметам назначены судебные экспертизы, - сообщили в пресс-службе краевого Следкома.
Задержанному предъявлено обвинение, его заключили под стражу. Следователи собирают документы для назначения судебной психолого-психиатрической экспертизы.
Расследование уголовного дела продолжается.
В Забайкалье сын убил мать и пытался сжечь тело
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