Учёные Бурятии исследуют популяцию диких северных оленей





Учёные Байкальского заповедника в 2021 году исследуют популяцию диких северных оленей, обитающих на хребте Хамар-Дабан в 60 км от озера Байкал. На средства, собранные методом краудфандинга, им предстоит выяснить, почему численность вида сокращается, передаётсо ссылкой на заместителя директора Байкальского государственного природного биосферного заповедника по научной работе Ирину Козырь.- В этом году мы запускаем исследовательский проект, в июле и в сентябре на Хамар-Дабан отправится экспедиция. Будем расставлять фотоловушки, изучать космоснимки, по ним - пути миграции оленей. Ещё одна задача - собрать генетический материал животных, чтобы в том числе выяснить, почему популяция не растёт, деградирует. Если около 25 лет назад в горах хребта обитало около 100 особей, то с 2008 года, по нашим оценкам, всего около 30, - сказала Козырь.Одно из предположений учёных - происходит имбридинг, то есть скрещивание близкородственных форм в пределах одной популяции. Также причиной могут быть лесные пожары.- В идеале, конечно, это установка радиоошейников, с помощью которых можно было бы следить за оленями, но это очень сложно из-за того, что вид краснокнижный - есть ряд ограничений, - поделилась Козырь. - Авиамониторинг на вертолёте тоже был бы эффективен, но это очень дорого, а запускать дроны на Хамар-Дабане невозможно, так как там сильный порывистый ветер, - отметила замдиректора.К краудфандингу учёные Байкальского заповедника прибегают не в первый раз. Ранее таким же методом были собраны средства на исследование редкой птицы – дубровника, заключили в ТАСС.