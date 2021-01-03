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Учёные Бурятии исследуют популяцию диких северных оленей

Учёные Бурятии исследуют популяцию диких северных оленей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Речь идёт об оленях, обитающих на Хамар-Дабане

Учёные Байкальского заповедника в 2021 году исследуют популяцию диких северных оленей, обитающих на хребте Хамар-Дабан в 60 км от озера Байкал. На средства, собранные методом краудфандинга, им предстоит выяснить, почему численность вида сокращается, передаёт ТАСС со ссылкой на заместителя директора Байкальского государственного природного биосферного заповедника по научной работе Ирину Козырь.

- В этом году мы запускаем исследовательский проект, в июле и в сентябре на Хамар-Дабан отправится экспедиция. Будем расставлять фотоловушки, изучать космоснимки, по ним - пути миграции оленей. Ещё одна задача - собрать генетический материал животных, чтобы в том числе выяснить, почему популяция не растёт, деградирует. Если около 25 лет назад в горах хребта обитало около 100 особей, то с 2008 года, по нашим оценкам, всего около 30, - сказала Козырь.

Одно из предположений учёных - происходит имбридинг, то есть скрещивание близкородственных форм в пределах одной популяции. Также причиной могут быть лесные пожары.

- В идеале, конечно, это установка радиоошейников, с помощью которых можно было бы следить за оленями, но это очень сложно из-за того, что вид краснокнижный - есть ряд ограничений, - поделилась Козырь. - Авиамониторинг на вертолёте тоже был бы эффективен, но это очень дорого, а запускать дроны на Хамар-Дабане невозможно, так как там сильный порывистый ветер, - отметила замдиректора.

К краудфандингу учёные Байкальского заповедника прибегают не в первый раз. Ранее таким же методом были собраны средства на исследование редкой птицы – дубровника, заключили в ТАСС. 

заповедник
 
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