В Бурятии Дед Мороз и Снегурочка работали на переезде

Общество, Фото: предоставлено МВД по Бурятии

Дед Мороз и Снегурочка призвали водителей соблюдать правила проезда железнодорожных путей



В Северобайкальске автоинспекторы совместно с сотрудниками ВСЖД организовали акцию «Безопасный переезд». Профилактические беседы с водителями провели Дед Мороз и Снегурочка. Они напомнили автомобилистам о правилах проезда железнодорожных путей.



Автоинспекторы рассказали о мерах административной ответственности за нарушение правил. Сотрудники ВСЖД - о дорожно-транспортных происшествиях с участием автотранспорта и поездов и их последствиях.



Всех участников акции предупредили, что пересекать железнодорожное полотно водители транспортных средств могут только по специально оборудованным железнодорожным переездам.



Всем автомобилистам были вручены тематические листовки и новогодние презенты, сообщили в МВД по Бурятии.



