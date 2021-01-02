Дед Мороз и Снегурочка призвали водителей соблюдать правила проезда железнодорожных путей
В Северобайкальске автоинспекторы совместно с сотрудниками ВСЖД организовали акцию «Безопасный переезд». Профилактические беседы с водителями провели Дед Мороз и Снегурочка. Они напомнили автомобилистам о правилах проезда железнодорожных путей.
Автоинспекторы рассказали о мерах административной ответственности за нарушение правил. Сотрудники ВСЖД - о дорожно-транспортных происшествиях с участием автотранспорта и поездов и их последствиях.
Всех участников акции предупредили, что пересекать железнодорожное полотно водители транспортных средств могут только по специально оборудованным железнодорожным переездам.
Всем автомобилистам были вручены тематические листовки и новогодние презенты, сообщили в МВД по Бурятии.
В Бурятии Дед Мороз и Снегурочка работали на переезде
Общество, Фото:
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