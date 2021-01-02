 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 января

01 января

Популярное

В Бурятии Дед Мороз и Снегурочка работали на переезде

В Бурятии Дед Мороз и Снегурочка работали на переезде
Общество,  Фото:предоставлено МВД по Бурятии
Дед Мороз и Снегурочка призвали водителей соблюдать правила проезда железнодорожных путей

В Северобайкальске автоинспекторы совместно с сотрудниками ВСЖД организовали акцию «Безопасный переезд». Профилактические беседы с водителями провели Дед Мороз и Снегурочка. Они напомнили автомобилистам о правилах проезда железнодорожных путей.

Автоинспекторы рассказали о мерах административной ответственности за нарушение правил. Сотрудники ВСЖД - о дорожно-транспортных происшествиях с участием автотранспорта и поездов и их последствиях.

Всех участников акции предупредили, что пересекать железнодорожное полотно водители транспортных средств могут только по специально оборудованным железнодорожным переездам.

Всем автомобилистам были вручены тематические листовки и новогодние презенты, сообщили в МВД по Бурятии.

Дед Мороз железнодорожные переезды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии Дед Мороз и Снегурочка работали на переезде
В Бурятии Дед Мороз и Снегурочка работали на переезде
Общество, 02.01.2021
Дед Мороз и Снегурочка призвали водителей соблюдать правила проезда железнодорожных путей
Сергей Зверев встретил Новый год в Бурятии
Сергей Зверев встретил Новый год в Бурятии
Общество, 02.01.2021
Зверев признался, что «звезда в восторге»
Полицейские из Улан-Удэ на свои деньги купили подарки детям
Полицейские из Улан-Удэ на свои деньги купили подарки детям
Общество, 02.01.2021
Часть подарков вручили в отделе полиции
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 2. Май–июль
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 2. Май–июль
Общество, 02.01.2021
Восемь лет назад Улан-Удэ выглядел по-другому, а в городе проводились яркие мероприятия. Как это было – на исторических кадрах Сергея Тарасенко
В Бурятии местами небольшой снег
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, 02.01.2021
По республике сохранится холодная погода
Национальному музею Бурятии исполнилось 10 лет
Национальному музею Бурятии исполнилось 10 лет
Общество, 01.01.2021
В честь юбилея в новогодние каникулы стартуют несколько конкурсов
В Иркутской области стартовала спортивная онлайн-акция
В Иркутской области стартовала спортивная онлайн-акция
Общество, 01.01.2021
Победителей и призёров объявят 15 января
В Бурятии поздравили мать первого новорожденного этого года
В Бурятии поздравили мать первого новорожденного этого года
Общество, 01.01.2021
Глава республики пожелал ей и ребёнку всего самого наилучшего
В Бурятии после пожара обнаружили тело мужчины
В Бурятии после пожара обнаружили тело мужчины
Общество, 01.01.2021
Его нашли в ходе разбора выгоревшей квартиры в Наушках
В Бурятии число случаев заражения COVID-19 превысило 26 тысяч
В Бурятии число случаев заражения COVID-19 превысило 26 тысяч
Общество, 01.01.2021
В республике коронавирусом заболело ещё 182 человека
Дед Мороз завершил путешествие по Забайкалью
Дед Мороз завершил путешествие по Забайкалью
Общество, 01.01.2021
Зимний волшебник прибыл в Читу на главную ёлку края
В Иркутской области открылись ещё пять ледовых переправ
В Иркутской области открылись ещё пять ледовых переправ
Общество, 01.01.2021
В сего на территории региона функционируют девятнадцать ледовых переправ
Боксёры Улан-Удэ вернулись с наградами из Татарстана
Боксёры Улан-Удэ вернулись с наградами из Татарстана
Общество, 01.01.2021
Юные спортсмены выиграли «золото», «серебро» и «бронзу»
В Улан-Удэ стартовало первенство «Зимний мяч Бурятии»
В Улан-Удэ стартовало первенство «Зимний мяч Бурятии»
Общество, 01.01.2021
В Улан-Удэ стартовало первенство «Зимний мяч Бурятии»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^