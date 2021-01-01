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В Бурятии пожарные обнаружили тело мужчины

В Бурятии пожарные обнаружили тело мужчины
Общество,  Фото:pixabay.com
Его нашли в ходе разбора выгоревшей квартиры в Наушках

Утром 1 января на телефон пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в двухквартирном жилом доме в посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии. Около получаса понадобилось сотрудникам 22-го Кяхтинского отряда государственной противопожарной службы республики, чтобы полностью ликвидировать пожар. В результате пожара одна из квартир выгорела на площади 48 кв.м. В ходе разбора обнаружено тело мужчины 2001 года рождения. Причина пожара и виновное лицо устанавливаются.

Днём в городе Гусиноозёрск из-за загорания в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома звеном газодымозащитной службы ПСЧ-40 эвакуировано 10 человек. По оперативным данным площадь пожара составила 12 кв.м, травмирована хозяйка квартиры. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются дознавателями МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.


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