В Бурятии пожарные обнаружили тело мужчины

Его нашли в ходе разбора выгоревшей квартиры в Наушках



Утром 1 января на телефон пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в двухквартирном жилом доме в посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии. Около получаса понадобилось сотрудникам 22-го Кяхтинского отряда государственной противопожарной службы республики, чтобы полностью ликвидировать пожар. В результате пожара одна из квартир выгорела на площади 48 кв.м. В ходе разбора обнаружено тело мужчины 2001 года рождения. Причина пожара и виновное лицо устанавливаются.



Днём в городе Гусиноозёрск из-за загорания в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома звеном газодымозащитной службы ПСЧ-40 эвакуировано 10 человек. По оперативным данным площадь пожара составила 12 кв.м, травмирована хозяйка квартиры. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются дознавателями МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.





