Спортсмены Иркутской области завоевали 18 медалей по джиу-джитсу

Международный турнир «AJP Russia National Pro Gi & No Gi» прошёл 20 декабря в Москве
Спортсмены Иркутска и Усолья-Сибирского завоевали 18 медалей на международном турнире по бразильскому джиу-джитсу «AJP Russia National Pro Gi & No Gi», который 20 декабря состоялся в Москве. На турнире за медали боролись около 600 участников из десяти стран.
Воспитанники иркутского спортивного клуба «Komlik» выиграли восемь золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые награды. Победителями турнира стали Артём Ашроев (весовая категория 26 кг), Рамазан Буряк (46 кг), Павел Горелов (37 кг) и Марк Гавриков (45 кг). Второе место в весе 26 кг занял Давид Авраменко.
Две медали высшей пробы в разных дисциплинах в весовой категории 66 кг взял 17-летний Максим Кузин. Обладателем одной золотой и трёх серебряных медалей в весе 69 кг стал 21-летний Геннадий Низамов. «Золото» и «бронза» – у Николая Богданова, выступающего в весовой категории 77 кг. Бронзовыми призёрами турнира стали Амиран Белевич (42 кг), Илья Семёнов (50 кг) и Борис Комлик (69 кг).
Кроме того, две бронзовые медали в весовой категории 69 кг завоевал усольский спортсмен Евгений Велюго.
Напомним, что ранее спортсмены Иркутской области завоевали 13 медалей на первенстве Сибирского федерального округа по джиу-джитсу, которое с 17 по 19 декабря состоялось в Барнауле. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из восьми регионов округа.
В возрастной категории 2008-2009 годов рождения в весовой категории 40 кг первое место заняла Злата Готальская. Среди юниоров 2006-2007 годов рождения золотые медали завоевали Рагиф Оруджев (весовая категория 73 кг), Руслан Гусейнов (55 кг) и Андрей Рахманов (66 кг). В возрастной категории 2004-2005 годов рождения победу одержали Каролина Меркушева (52 кг) и Павел Рузевич (81 кг).
Серебряными призёрами среди спортсменов 2008-2009 годов рождения стали Илья Вродзинский (38 кг) и София Готальская (44 кг). Среди юниоров 2004-2005 годов рождения в весовой категории 66 кг второе место занял Эрик Акопян.
Бронзовые медали выиграли Константин Лопаницын среди юниоров 2004-2005 годов рождения в весовой категории 30 кг и Владимир Дошлов среди юниоров 2006-2007 годов рождения в весе 55 кг. В возрастной категории 2004-2005 годов рождения «бронзу» взяли Ярослав Рымашевский (60 кг) и Константин Лоскутов (66 кг).
По итогам первенства СФО сборная Иркутской области заняла третье общекомандное место. Спортсмены Иркутской области, занявшие первые и вторые места, отобрались на первенства России по джиу-джитсу, которые пройдут в начале 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Спортсмены Иркутской области завоевали 18 медалей по джиу-джитсу
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